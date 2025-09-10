El presidente israelí aseguró que “no habrá ocupación de Gaza”, afirma el cardenal Parolin

El presidente israelí Herzog, que visitó el Vaticano el 4 de septiembre, "nos ha asegurado que no habrá ocupación de Gaza", afirmó el cardenal Pietro Parolin, interrogado por periodistas —entre ellos I.MEDIA— al m"argen de un coloquio celebrado el 11 de septiembre de 2025. El secretario de Estado volvió a advertir sobre el riesgo de una "escalada sin fin".
En respuesta a la prensa tras intervenir ante los miembros de la Pontificia Academia de Teología, el "número dos" del Vaticano lamentó que Israel no pusiera fin a los bombardeos "a pesar de todos los llamamientos realizados por las Iglesias católicas y por el cardenal Pizzaballa", patriarca latino de Jerusalén. El cardenal Parolin elogió la "capacidad de resistencia" de los católicos locales, que permanecen "al lado de las personas discapacitadas" y "no quieren ceder ante la violencia".
Al referirse a la visita del presidente israelí Isaac Herzog al Vaticano el pasado 4 de septiembre, el secretario de Estado afirmó en dos ocasiones que el jefe de Estado había "dado garantías de que no habrá ocupación de Gaza". "Confío en la buena fe de todos, luego habrá que ver los hechos", añadió.
Cuando se le preguntó sobre la iniciativa de la Flotilla Global Sumud, una operación marítima no gubernamental de apoyo a la población de la Franja de Gaza, el cardenal afirmó que "todo lo que pueda ayudar a la población de Gaza a salir de esta crisis y del hambre que padece es útil". Sin embargo, el diplomático se negó a utilizar el término "genocidio". "Habrá que estudiarlo detenidamente, deben darse las condiciones adecuadas para poder hacer tal afirmación", declaró.
Tras los ataques con drones rusos en Polonia, el cardenal respaldó las palabras del presidente italiano Sergio Mattarella, quien expresó su preocupación por una situación "al borde del abismo". "Nos encontramos realmente en un momento de gran peligro. Si realmente no hay un momento de reflexión sobre el camino que hemos tomado, existe el riesgo de una escalada sin fin y, por lo tanto, también del estallido de una guerra de mayor envergadura», insistió.
La diplomacia vaticana, subrayó el cardenal Parolin, busca hacer "todo lo posible" y mantener "contactos con todos los protagonistas". "Hablamos, insistimos [...] para detener esta escalada", añadió.