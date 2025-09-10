Aleteia
El grito puede ser “la forma extrema de la oración”, explica León XIV

pope-leo-xiv-audience-september-10-

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 10/09/25
"En la cruz, Jesús no muere en silencio. No se apaga lentamente, como una luz que se apaga, sino que deja la vida con un grito", explicó León XIV durante su audiencia general

El grito de Jesús en la cruz "lo resume todo: dolor, abandono, fe, ofrenda. No es solo la voz de un cuerpo que se entrega, sino el signo supremo de una vida que se entrega", explicó León XIV durante la audiencia general del 10 de septiembre de 2025, celebrada en la Plaza de San Pedro ante una gran multitud a pesar de la lluvia. "Gracias por su presencia, es un hermoso testimonio", dijo espontáneamente el Papa tras su tradicional paseo en el papamóvil.

Tags:
audiencia generalorarpapa leon xiv
