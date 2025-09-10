“Desde la perspectiva de Dios”. Entrevista con un fotógrafo de aviones

La fotografía aérea es un campo inusual y poco conocido. Sin embargo, sus resultados son espectaculares.

Piotr Łysakowski, fotógrafo con muchos años de experiencia, comparte la historia de su aventura capturando aviones militares en una entrevista con Aleteia Polonia y nos explica cómo esta experiencia lo ha hecho sentirse más cerca de Dios.

Aleteia: ¿De dónde viene tu fascinación por fotografiar aviones? Es una tarea muy exigente.

Piotr: Todo empezó con una fascinación por la aviación, incluso de niño. Primero hacía aviones a escala y luego, siempre que podía, iba en bicicleta al aeródromo del aeroclub cerca de casa. En cierto momento, mi pasión se volvió tan seria que estuve a punto de solicitar plaza en la escuela secundaria de aviación de Zielona Góra, donde vivía por aquel entonces. Era 1987, la época comunista, por lo que mis abuelos, y después mis padres, se opusieron rotundamente a la idea. La escuela de aviación significaba afiliarse al Ejército Popular Polaco. Y, como decían mis abuelos: "Este no es nuestro ejército".

Al final, mi segunda pasión, la escuela de arte, triunfó. Mis caminos con la aviación se separaron durante muchos años, aunque la pasión persistió. Regresó con fuerza en el año 2000, cuando me mudé definitivamente a Poznań. Cada mañana oía el rugido de los motores a reacción y me daba cuenta de que el aeropuerto militar de Krzesiny estaba justo al lado. Fui allí una, dos veces... y así, de vez en cuando, me acercaba a la valla para observar los MiG-21 que aún volaban allí en ese momento.

Piotr Łysakowski (derecha) antes de un vuelo Piotr Łysakowski - archiwum

Hay un largo camino por recorrer para pasar de mirar a tomar fotografías. ¿Cómo llegaste a ello?

Ese fue el siguiente paso. Alrededor de 2005, era un visitante frecuente de los llamados "Entusiastas de la Valla", personas que veían despegar y aterrizar aviones. Para entonces, ya era evidente que los famosos F-16 pronto aparecerían. También participé en un foro de aviación en línea relacionado con la base de Krzesiny, e incluso mis amigos y yo fundamos la Asociación de Entusiastas de la Aviación Militar de Krzesiny.

Un día, estaba junto a una valla, observando los aviones. Uno de los entusiastas, que los estaba fotografiando, me preguntó si yo también estaba tomando fotos. Le respondí que solo estaba observando. Él respondió: "Oh, un compañero aventurero".

Entonces se me iluminó la mente. La fotografía siempre había estado muy cerca de mi corazón; la necesitaba para mi carrera profesional, y tomé clases de fotografía en la escuela de arte. ¿Quizás valga la pena retomarla? Fue entonces cuando compré mi primera cámara y empecé a tomar fotos. Mi aventura fotográfica comenzó gracias a los aviones y para los aviones.

Al principio, simplemente me quedé junto a la valla. Mostraba fotos aquí y allá, incluso a un amigo que trabajaba en la Televisión de Poznań por aquel entonces, que conocía gente en Krzesiny y había hecho documentales sobre el ejército y la aviación. Le pasó mis fotos al portavoz de la base en aquel momento.

Enseguida recibí un correo electrónico suyo con palabras amables y una invitación para unirme a la base de datos. Y entonces todo empezó a crecer como una bola de nieve.

Fotografía tomada desde la rampa del avión. Piotr Lysakowski | Piotr Lysakowski

¿Cómo es el aspecto técnico de fotografiar aviones?

La fotografía aérea se puede dividir en dos categorías: fotografía terrestre y fotografía aérea, las llamadas sesiones aire-aire.

Cada una tiene sus particularidades. Paradójicamente, la fotografía terrestre requiere más práctica y habilidad. El mejor camino hacia la fotografía aérea es precisamente a través de la experiencia previa y aprendiendo a fotografiar desde el suelo. Yo seguí ese mismo camino.

La fotografía aérea suele tomarse desde la rampa abierta de un avión de carga; participé en sesiones de este tipo con mayor frecuencia. Las dificultades se deben principalmente a las condiciones. Se vuela a una velocidad y altitud específicas, y la época del año es crucial. Volar en invierno es extremo: imaginen una ventanilla de coche abierta a 150 km/h, y aquí tenemos una rampa abierta y una velocidad de 300-400 km/h.

Esto requiere determinación y, sobre todo, la seguridad adecuada. Antes del vuelo, se realizan sesiones informativas especiales, durante las cuales se ajustan los cinturones de seguridad que nos sujetan al suelo. La seguridad es primordial. Nosotros, como fotógrafos, también aseguramos nuestro equipo: sujetamos las cámaras, cubrimos los objetivos con cinta adhesiva y retiramos cualquier componente que pueda romperse y representar una amenaza para el avión que nos sigue o para las personas en tierra.

Contrariamente a las apariencias, tomar fotografías de aviones desde tierra es técnicamente más difícil. PIOTR LYSAKOWSKI | PIOTR LYSAKOWSKI

¿Volar alto te brinda una experiencia mística?

Tiene algo extraordinario. Es como escalar una montaña, en una cresta: una sensación de asombro mezclada con un toque de sobrecogimiento. Aunque no se siente ese asombro desde el avión, la adrenalina hace lo suyo. El asombro, sin embargo, es inmenso. Es participar en algo absolutamente extraordinario.

Ves sin barreras, sin cristales ni límites. El mundo ante ti se ve a miles de metros de altura: las nubes que atraviesas, la tierra iluminada por el sol, ríos serpenteantes, ciudades. Una pantalla gigantesca sin límites te espera.

Es verdaderamente la perspectiva de Dios. Aunque soy reservado al describir mis experiencias espirituales, debo admitir que estos vuelos inspiran la oración. Uno se maravilla ante la belleza de la creación y aprecia la alegría de poder participar en ella. Tuve suerte: he tomado docenas de vuelos similares.

¿Alguna vez has volado el famoso F16?

Es un privilegio poco común. Sin embargo, tuve la suerte de que la Fuerza Aérea confiara en mí lo suficiente como para que me aprobaran para vuelos con F-16. Volé seis. Es una experiencia completamente diferente: en una cabina protegida y estrecha, por supuesto, con ciertas limitaciones, pero con la increíblemente intensa experiencia de volar.

Volar con militares tiene sus propias particularidades. En los aviones militares, por decirlo suavemente, el diseño interior no es una prioridad. Sin embargo, hay mayor libertad a bordo. El piloto maniobra con más energía; estos vuelos ofrecen una experiencia mucho más emocionante.



En los últimos doce años, aproximadamente, he volado más de cien horas con militares, en helicópteros, aviones de transporte, aviones cisterna y un avión de combate. En Polonia y en misiones en el extranjero. Tuve una suerte excepcional; por fin cumplí mi pasión juvenil por la aviación, aunque de forma inesperada.

Piotr Łysakowski es diseñador gráfico y fotógrafo, puedes ver su trabajo en su sitio web de autor.

