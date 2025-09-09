Aleteia
(VIDEO) ¿Quién fue el primer santo canonizado de la orden a la que pertenece el Papa?

Fátima Navarro - publicado el 09/09/25
San Nicolás de Tolentino fue el primer santo canonizado de la orden de san Agustín. Descubre cómo fue su vida y cuáles fueron las virtudes que lo llevaron a la santidad

San Nicolás de Tolentino ha sido considerado un ejemplo sobresaliente de cómo equilibrar la vida contemplativa con el servicio activo al pueblo de Dios. Derivado de ello, es el primer santo canonizado de la orden de san Agustín, a la cual pertenece el Papa León XIV.

San Nicolas de Tolentino nació en 1245, en Sant’Angelo en Pontano, Italia, y se unió a la orden poco después de la Gran Unión que consolidó a los agustinos como comunidad religiosa. Durante sus primeros años como fraile, se dedicó a la predicación en distintas comunidades de su provincia.

Descubre más sobre su vida.

Conoce la hermosa Basílica de san Nicolás de Tolentino con la siguiente galería de imágenes:

{"rendered":"Aqu\u00ed se encuentra los restos de san Nicol\u00e1s de Tolentino (Italia)"}Galería fotográfica
Tags:
agustinosSan Nicolássantosvideo
