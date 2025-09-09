Aleteia
separateurCreated with Sketch.

“Sed firmes, sed inamovibles”: los cristianos de Gaza se niegan a abandonar sus parroquias

Paroisse de la Sainte Famille de Gaza

Omar AL-QATTAA / AFP

La croix de la l'église de Gaza, juste après le tir d'un missile le 17 juillet 2025.

Cécile Séveirac - publicado el 09/09/25
Mientras Israel prepara una ofensiva a gran escala en Gaza, la comunidad cristiana se aprieta cada vez más. Refugiados en las iglesias de la Sagrada Familia y san Porfirio, sacerdotes, monjas y laicos se niegan a marcharse a pesar de los bombardeos y las órdenes de evacuación. Fieles a una presencia bimilenaria, eligen permanecer junto a los más vulnerables, incluso arriesgando sus vidas

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo 7 de septiembre una "extensión" de las operaciones militares en la ciudad de Gaza, los cristianos de Gaza parecen decididos a permanecer en sus parroquias donde se han refugiado desde el comienzo de la guerra.

"Por tanto, mis amados hermanos, sed firmes, constantes y participad cada vez más activamente en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano" (1 Cor 15, 1-58). La Parroquia de la Sagrada Familia comienza así su declaración, publicada el 27 de agosto, como un canto de cisne.

"Con base en la declaración conjunta emitida por el Patriarcado Latino de Jerusalén y el Patriarcado Griego Ortodoxo de Jerusalén, el Comité de Emergencia de la Iglesia de la Sagrada Familia ha decidido permanecer en la iglesia y continuar su labor, para apoyar a los sacerdotes y monjas en su misión de cuidar y servir a todos los que permanecerán dentro del recinto de la iglesia", se lee.

A principios de septiembre, las fuerzas israelíes ordenaron la evacuación del barrio de Zeitoun, uno de los más grandes de la ciudad de Gaza, que abarca aproximadamente 9 kilómetros cuadrados e incluye la Iglesia de la Sagrada Familia. "Estamos en las manos del Señor y estamos convencidos de que, con la ayuda de muchas personas buenas de todo el mundo, esto acabará", declaró el padre Romanelli, párroco, a Vatican News el 27 de agosto.

El comunicado aclaró que esta decisión afecta únicamente al comité de emergencia parroquial (compuesto por sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, hermanas de la misma familia religiosa y las Misioneras de la Caridad), mientras que los fieles siguen teniendo libertad para irse. Algunos, como ya han señalado los Patriarcados Ortodoxos Latino y Griego, son demasiado frágiles para abandonar sus parroquias: "Al ver las necesidades de los ancianos y de las personas con discapacidad, comprendemos que el Señor nos llama a seguir sirviéndoles, porque de lo contrario, ¿cómo sobrevivirían estas personas, cómo podrían salir adelante?", pregunta el padre Romanelli. Abandonar la parroquia para lanzarse a las calles sería firmar su sentencia de muerte, observa, sobre todo por su vulnerabilidad y la casi total ausencia de cuidados fuera de los muros de la iglesia.

La presencia milenaria de los cristianos amenazada

Entre los fieles, varios han declarado a medios extranjeros su deseo de quedarse. Ramez Al-Souri vive en la Iglesia Ortodoxa de san Porfirio. Perdió a 12 miembros de su familia, incluidos tres de sus hijos, en el mismo lugar el 19 de octubre de 2023, tras un ataque aéreo israelí. Sin embargo, se niega a irse. "Estamos aquí, entre nuestra familia, amigos y seres queridos. Juntos, hemos enfrentado todos los actos de violencia a los que hemos estado expuestos desde el comienzo de la guerra", confesó a la BBC . 

"Les hablo a pesar de mi enfermedad, mi dolor y la pérdida de mis hijos, porque las escenas de destrucción sin precedentes en los barrios de Sabra y Zeitoun no auguran nada bueno", añadió. El padre expresó su temor de ver su iglesia atacada de nuevo. El ejército israelí, según The Times of Israel, ordenó la evacuación de la parroquia ortodoxa y su recinto el miércoles 27 de agosto.

En este contexto desolador, la pequeña comunidad cristiana de Gaza, reducida a una mera sombra de lo que fue, pero arraigada durante casi dos mil años, intenta sobrevivir. Su presencia encarna la herencia milenaria de un cristianismo que lleva años en peligro de extinción en el enclave. Según diversas estimaciones, en 2007, justo después de que Hamás tomara el control del enclave, eran entre 5 mil y 3 mil cristianos. De los mil cristianos contabilizados en 2023 al comienzo de la guerra, ahora son solo unos pocos cientos, entre 500 y 700, reunidos en torno a las iglesias de la Sagrada Familia y San Porfirio.

cristianos perseguidosguerra
