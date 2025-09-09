El papa León XIV ha decidido fusionar dos diócesis chinas en una nueva diócesis, la de Zhangjiakou, y ha nombrado obispo a monseñor Wang Zhengui, según ha anunciado la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 10 de septiembre de 2025. Este nombramiento, realizado en el marco del acuerdo sobre nombramientos episcopales en China firmado por la Santa Sede y Pekín en 2018, se produce cuando no se tiene noticia del obispo de una de las diócesis suprimidas. Se trata del segundo nombramiento episcopal chino de León XIV desde su elección, y el decimocuarto desde la firma del acuerdo.

El papa León XIV ha decidido fusionar dos diócesis chinas en una nueva diócesis, la de Zhangjiakou, y ha nombrado obispo a monseñor Wang Zhengui, según ha anunciado la Oficina de Prensa de la Santa Sede

La primera diócesis suprimida por la Santa Sede, la de Xiwanzi, no tenía obispo desde la muerte de monseñor Andrew Hao Jinli en 2011. Este miembro de la Iglesia clandestina, que pasó más de veinte años en prisión y en un campo de reeducación, nunca fue reconocido por la Asociación Patriótica China, el órgano oficial de la Iglesia católica en China, controlado por el Partido Comunista y no reconocido por Roma.

En la diócesis de Xuanhua, la situación es compleja, ya que hay un obispo en funciones, Mons. Augustin Cui Tai, nombrado obispo coadjutor del obispo miembro de la Iglesia clandestina Thomas Zhao Ke-xun por Benedicto XVI en 2013. A la muerte de monseñor Zhao en 2018, monseñor Cui le sucedió, pero está encarcelado por la policía local desde 2020, tras haberse negado, según el sitio web Bitter Winter, a ser reconocido por la Asociación Patriótica.

Monseñor Cui tiene 75 años, la edad de jubilación, y el sitio web católico Asia News afirma que una nota interna de la diócesis anunció que se retiraba por este motivo. Sin embargo, su nombre no aparece mencionado en el comunicado de la Santa Sede ni en el de la Asociación Patriótica China. Consultada por I.MEDIA sobre la situación actual de monseñor Cui, la Santa Sede no ha respondido por el momento.

Una decisión «pastoral» según Roma

La mayor parte de los territorios de las diócesis de Xiwanzi y Xuanhua, ambas fundadas en 1946 por Pío XI, se reunieron el pasado 8 de julio en una sola diócesis nueva, llamada Zhangjiakou. Una pequeña parte fue incorporada por las diócesis vecinas de Pekín y Jining. Zhangjiakou, ciudad-prefectura de Hebei con más de 4 millones de habitantes, ya albergaba la catedral de la diócesis de Xiwanzi. La Santa Sede afirma que la nueva diócesis cuenta con 85 000 fieles atendidos por 89 sacerdotes.

El comunicado de la Santa Sede explica que esta nueva delimitación territorial se ajusta a la de la administración china y responde al deseo de León XIV de «promover el cuidado pastoral del rebaño del Señor y velar más eficazmente por su bien espiritual». Se ajusta a la delimitación adoptada por la Asociación Patriótica en 1980.

León XIV «aprobó la candidatura» del nuevo obispo, Wang Zhengui, que fue ordenado el 10 de octubre tras ser reconocido por la Santa Sede en el marco del acuerdo sobre nombramientos episcopales de 2018. Este texto, cuyos términos siguen siendo secretos hoy en día, establece que el Papa tiene la última palabra en lo que respecta a las consagraciones de nuevos obispos en territorio chino. Fue renovado por cuatro años el pasado 22 de octubre.

Un nuevo obispo desautorizado por el Vaticano en 2019

Según el sitio web Asia News, Wang Zhengui llevaba mucho tiempo instalado en Zhangjiakou como sacerdote responsable de la comunidad católica por la Asociación Patriótica. En 2019, un año después de la firma del acuerdo sobre el nombramiento de obispos entre Pekín y Roma, el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, publicó una carta en la que calificaba esta diócesis de «ilegal», recordando que solo la Santa Sede podía erigir diócesis. En esta carta, publicada en parte por Asianews, pedía al padre Wang que obedeciera a su obispo, monseñor Cui.

Nacido en 1962, monseñor Wang Zhengui fue uno de los primeros sacerdotes formados en el seminario provincial de Hebei, una institución creada en 1984 por la Asociación Patriótica. Ordenado en 1990 para la diócesis de Xianxian, se incorporó posteriormente a la diócesis de Xuanhua.