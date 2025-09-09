Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Inteligencia en pausa: manual para recuperar tu mente 

pensamiento - hombre pensando

voronaman | Shutterstock

Karen Hutch - publicado el 09/09/25
¿A dónde ha ido nuestra capacidad de pensamiento y criterio? ¿Será que ahora la IA y el contenido mediático, están incidiendo en nuestra forma de pensar y actuar?

Como seres humanos, hijos de Dios, tenemos la capacidad de razonar y formar nuestro propio criterio gracias a nuestra inteligencia. Sin embargo, la llegada del contenido digital, a través de sus diversas plataformas, nos ha influido, sin darnos cuenta, a pensar de cierta manera. 

Con el  avance y buen recibimiento de la tecnología, que poco a poco se ha convertido parte de nuestra vida diaria, nos hemos olvidado de la lectura, la investigación y las actividades al aire libre, entre muchas otras.

¿Pensar ahora es un lujo?

woman thinking
Dean Drobot | Shutterstock

Mary Harrington realizó un análisis periodístico, en el cual explica cómo la industria digital, incluida la Inteligencia Artificial, nos ha hecho desviar nuestra atención, pues gracias a plataformas como TikTok o YouTube Shorts, las personas prefieren ver contenido rápido.

"Estos se combinan con memes visuales, noticias falsas, noticias reales, ciberanzuelos, desinformación a veces hostil y, cada vez más, un torrente de contenido basura generado por inteligencia artificial". 

Como resultado, cada vez es menos común que una persona pueda completar una lectura. Según las últimas estadísticas realizadas por PISA en el año 2022, afirman que el aprendizaje de los niños ha ido en declive desde el año 2018. 

La competencia por nuestras mentes

Aquí te presentamos algunos consejos para recuperar la capacidad de atención y poner en práctica nuestra inteligencia. 

1Guarda tu celular

No lo vamos a negar, es difícil dejar el celular para prestar atención a otras actividades, por lo que te recomendamos guardar tu celular en algún cajón, de esta manera podrás desconectarte para poder centrarte en aquello que has querido hacer y que, por distracción, no logras realizar. 

2Crea el hábito de la lectura

teenager- reading
Shutterstock

Como hemos visto en las estadísticas, tanto niños como adultos han dejado de leer.

Por esta razón, dedica un espacio en tu rutina diaria para leer -desde noticias, hasta ensayos y novelas- y permítete saborear la lectura. La especialista Maryanne Wolf, explica que perfeccionar el hábito de la lectura altera la mente.

Ya que, "aumenta el vocabulario, desplaza la actividad cerebral hacia el hemisferio izquierdo analítico y perfecciona nuestra capacidad de concentración, razonamiento lineal y pensamiento profundo". 

3Vida lenta

Vuelve a las actividades que has olvidado llevar a acabo y hazlas con calma, es decir conscientemente. El mundo nos ha llevado al fast thinking, lo que quiere decir que la rutina acelerada que llevamos nos impide detenernos a pensar con criterio y hacer las cosas rápidamente. 

Llevar a la práctica estos consejos te ayudarán a sentirte mejor y a edificar tu mente, actuando como un desintoxicante para que podamos utilizar nuestra inteligencia al máximo y no anestesiarse con el contenido desechable de internet.

inteligenciaredes sociales
banner image
