El padre Joseph Farrell, cercano a León XIV, elegido jefe de la Orden de los Agustinos

padre joseph farrell

© Ordre de Saint-Augustin

I.Media - publicado el 09/09/25
El sacerdote estadounidense de 62 años, Joseph Farrell fue elegido prior general de la Orden de San Agustín el 9 de septiembre de 2025

El sacerdote estadounidense Joseph Farrell fue elegido prior general de la Orden de San Agustín el 9 de septiembre de 2025, según anunció la congregación en su página web. Amigo del papa León XIV, este religioso de 62 años era hasta ahora vicario general de la orden. Se convierte así en el segundo sucesor de Robert Francis Prevost, que ocupó este cargo entre 2001 y 2013.

Tags:
papa leon xivsan agustínsanta sede
