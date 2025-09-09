El sacerdote estadounidense Joseph Farrell fue elegido prior general de la Orden de San Agustín el 9 de septiembre de 2025, según anunció la congregación en su página web . Amigo del papa León XIV, este religioso de 62 años era hasta ahora vicario general de la orden. Se convierte así en el segundo sucesor de Robert Francis Prevost, que ocupó este cargo entre 2001 y 2013.

Desde el 1 de septiembre, los agustinos se reúnen en Roma para celebrar su 188.º capítulo general, que fue inaugurado por León XIV en la basílica de Sant'Agostino in Campo Marzio. El centenar de hermanos de 46 países, que representan a los cerca de 2300 agustinos del mundo, debatirán hasta el 18 de septiembre cuestiones importantes para su congregación.

Durante este encuentro, los 73 hermanos con derecho a voto eligieron al padre Joseph Farrell como 98º prior general de los agustinos, orden fundada en 1244. El prior saliente, el sacerdote español Alejandro Moral Anton, que ha completado su segundo mandato, había sucedido en el cargo al entonces padre Robert Prevost —futuro León XIV— en 2013.

Nacido el 11 de julio de 1963 en Pensilvania (Estados Unidos), Joseph Lawrence Farrell pronunció sus primeros votos como agustino en 1987 y sus votos solemnes en 1990. Fue ordenado sacerdote en 1991. Tras diversas misiones en Estados Unidos, fue enviado a Roma, donde obtuvo un doctorado en Teología Sagrada en 2007 en la Universidad Gregoriana, con una tesis sobre la «responsabilidad» en los sermones de san Agustín.

Desde 2013 era vicario general de la orden y asistente general para América del Norte. En esta función, asistía al prior general, en particular en las visitas a las comunidades agustinas de todo el mundo.

«Bob, ¿por qué me llamas por esto?»

Su orden y su nombre se vieron repentinamente en el punto de mira cuando Robert Francis Prevost fue elegido 267.º papa, el pasado 8 de mayo. «Menos de tres horas después de la elección […], el padre Joseph Farrell ya estaba desbordado por las solicitudes de los medios de comunicación», relata el vaticanista Christopher White en su biografía Pope Leo XIV (Loyola Press). Y añade: «Entre entrevista y entrevista, el padre Farrell aún intentaba comprender lo que acababa de suceder en la vida de su viejo amigo. Lo había visto apenas dos días antes, cuando el cardenal Prevost compartió el almuerzo con los hermanos, en vísperas del cónclave».

Ilustrando la cercanía que unía a ambos hombres, el periodista estadounidense cuenta que el padre Farrell, al ser preguntado por el equipo de béisbol favorito del pontífice —¿los Cubs o los White Sox?—, le envió un mensaje en directo y que la respuesta llegó poco después: «un mensaje de texto de una sola palabra del nuevo papa: Sox». Al día siguiente de la elección, el padre Farrell confió que León XIV le había llamado para organizar el alojamiento de sus hermanos en Roma: «Le dije: Bob, ¿por qué me llamas para esto? Incluso le llamé Bob… Es difícil acostumbrarse». Y el papa León XIV respondió: «Son mis hermanos; simplemente me ocupo de ellos».