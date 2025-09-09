Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Dios es amor, pero ¿se puede abusar de su misericordia?

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Confianza en la Divina providencia

Rachata Teyparsit

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 09/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Dios es amor y nos ama infinitamente, pero sin duda, hay actitudes que pueden poner en riesgo nuestra salvación, como podría ser abusar de su misericordia.

"Dios es amor" dice san Juan (1 Jn 4, 8) y los cristianos estamos muy seguros de eso, además, creemos en que su amor por nosotros es infinito - y por ende, su misericordia - como afirma el discípulo amado:

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
amor de Diosmisericordiapaciencia
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Top 10
See More
Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día