Alenka está agradecida con su marido: “Lo superamos todo juntos, incluso la enfermedad”

Luchadora. Intrépida. Persistente. Solo adjetivos con mayúscula. Esta es, sin duda, la verdadera descripción de la exatleta Alenka Bikar. Hace cinco años, quedó paralizada. Y con gran perseverancia, espíritu de lucha y determinación, volvió a caminar. Una historia como esta deja a cualquiera sin palabras. A Alenka no le pasa esto, porque —en parte en broma, en parte en verdad— nunca se le acaban las palabras. Aleteia tuvo la oportunidad de conversar con ella para conocer su asombroso testimonio.
Aleteia: ¿Eras valiente y combativa desde que eras niña o adquiriste estas cualidades a través del deporte?
Alenka: Creo que uno ya tiene ese carácter. Yo era así de niña: trepaba árboles, saltaba arroyos y pasaba mucho tiempo con los chicos. Hasta cierto punto, se puede adquirir combatividad a través de ciertos deportes, pero básicamente es algo que uno tiene dentro.
En tu trayectoria deportiva, a menudo has tenido que evaluar tus fortalezas y debilidades. ¿Cuál es el rasgo no deportivo que más te disgusta? ¿Simplemente lo aceptas o te esfuerzas por cambiarlo?
Durante el entrenamiento de atletismo siempre había algo en lo que no era buena. Tenía una velocidad de carrera muy alta y una buena reacción desde el principio, pero no era tan fuerte como otros competidores. En el tramo entre los 20 y los 40 metros, que se llama aceleración inicial, perdía más. Intenté dar lo mejor de mí en esta parte, escuché atentamente al entrenador y me esforcé con más fuerza.
¿Y qué hay de los rasgos de personalidad?
Si le preguntaras a mi esposo te diría que el atletismo era lo más importante para mí y que renuncié a muchas cosas para dar lo mejor de mí. Mi esposo y yo llevamos juntos desde que yo tenía 16 años y él 18, así que me conoce muy bien. Mi esposo probablemente añadiría que me esforcé al máximo, pero que el resto lo hice según mi carácter, como me convenía. Eso es en parte cierto.
En 2020 te enteraste de que tenías neuromielitis óptica, una enfermedad autoinmune. Quedaste paralizada. Mucha gente habría dicho: " ¡Qué horror! ¡No volveré a caminar!", pero tú lo tomaste de otra manera. ¿Cómo lo lograste?
No leí nada sobre la enfermedad en Internet, pero escuché a los médicos y a mi entrenador, y confié en que me ayudarían en todo lo posible. Durante mi estancia en el hospital, no pensé que nada pudiera ir mal. Mi marido sí que empezó a buscar información sobre la enfermedad y, cuando leyó que puede paralizar a una persona hasta el corazón y matarla, dejó de leer inmediatamente. No me lo contó, pero lo que leyó lo impactó. Solo más tarde hablamos de ello.
Debo admitir que la ignorancia es casi una mejor opción. Creía que volvería a caminar. Los expertos me dijeron que empezaríamos despacio, pero no estaba de acuerdo con ese ritmo lento. Iba a fisioterapia dos veces al día y caminaba por los pasillos por la tarde. También intenté recuperarme en casa. Es cierto que me ayudaron mucho en el hospital, pero también hice mucho por mi cuenta. El hecho de que camine hoy quizás se deba a mi perseverancia y a mi espíritu deportivo. Pero mi desconocimiento de la gravedad de la enfermedad también me ayudó.
¿Cómo se manifiesta la enfermedad ahora?
Puede que ni siquiera se note externamente; dicen que me veo perfectamente bien, pero la resonancia magnética muestra que toda la médula espinal está atrofiada, lo que significa que no debería volver a aparecer. Los medicamentos biológicos y de otro tipo me protegen de esto último. Mi sistema nervioso periférico, alrededor del ombligo, está dañado, así que también voy al hospital para recibir terapias que alivien mi dolor. Gracias a Dios por los medicamentos, porque no podría soportarlo sin ellos. De alguna manera, estoy aprendiendo a vivir con todo esto.
En cuanto al deporte, te centras en las carreras de corta distancia, pero en tu matrimonio con Marjan, aspiras a carreras más largas. ¿En qué aspectos específicos has tenido que esforzarte para que tu relación prospere?
Soy una persona muy leal y mi relación es sagrada para mí. Por supuesto, Marjan y yo tenemos que esforzarnos mucho para mantenerla. No puedo decir que todo haya sido siempre perfecto: ha habido altibajos, pero es evidente que nos llevamos de maravilla y en diciembre cumpliremos 35 años juntos. Esta cifra parece casi imposible hoy en día.
Hemos pasado por grandes desafíos en nuestras vidas, pero Marjan ha sido muy paciente durante todos estos años de carrera, esperándome, animándome y apoyándome. Lo hemos superado todo juntos, incluso la enfermedad. Si algo no funciona, intentamos resolverlo de diversas maneras.
Tienes a una chica de dieciocho años, Pika, y a un chico de quince, Matic, ambos con talento para el deporte. ¿Qué valores intentas inculcarles?
Ambos son únicos, cada uno con su propia personalidad. Pika tiene un carácter muy fuerte, es perseverante y tiene una voluntad férrea, lo cual es muy útil en el deporte y en la vida en general. Además, es una gran defensora de la justicia. Esta es su ventaja, que, por otro lado, puede ser una gran desventaja en el mundo actual.
Matic es un niño muy empático que necesita más estímulo en lo que respecta a las cosas, ya que no es muy proactivo, pero cuando se propone algo, lo hace.
Ambos niños son honestos. A veces me pregunto si es buena idea enseñarle estos valores a mi hijo, porque veo que quienes no los tienen tienen más éxito en el mundo. Pero, en definitiva, creo que a la larga es mejor que los niños mantengan ciertos valores.