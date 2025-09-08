Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El rito de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio

Fátima Navarro - I.Media - publicado el 08/09/25
La histórica canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, presidida por el Papa León XIV, explicada desde la Plaza de San Pedro por el padre Daniel Trujillo.

El 7 de septiembre de 2025, en una solemne celebración eucarística en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV presidió la primera canonización de su pontificado, elevando a los altares a Pier Giorgio Frassati (1901–1925) y a Carlo Acutis (1991–2006), dos jóvenes laicos cuya vida ejemplar continúa inspirando a nuevas generaciones.

Desde la imponente Plaza de San Pedro, el padre Daniel Trujillo nos introduce en el significado profundo del rito de canonización de los jóvenes italianos. En este momento de gran trascendencia para la Iglesia, el padre Daniel comparte una mirada reflexiva sobre el valor espiritual y litúrgico de esta ceremonia, que reconoce oficialmente la santidad de dos jóvenes modelos de vida cristiana en el mundo contemporáneo.

Revive la canonización de Pier Giorgio y Carlo Acutis con estas imágenes:

{"rendered":"Revive la canonizaci\u00f3n de Pier Giorgio y Carlo Acutis con estas im\u00e1genes:"}Galería fotográfica
