(VIDEO) El rito de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio

El 7 de septiembre de 2025, en una solemne celebración eucarística en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV presidió la primera canonización de su pontificado, elevando a los altares a Pier Giorgio Frassati (1901–1925) y a Carlo Acutis (1991–2006), dos jóvenes laicos cuya vida ejemplar continúa inspirando a nuevas generaciones.
Desde la imponente Plaza de San Pedro, el padre Daniel Trujillo nos introduce en el significado profundo del rito de canonización de los jóvenes italianos. En este momento de gran trascendencia para la Iglesia, el padre Daniel comparte una mirada reflexiva sobre el valor espiritual y litúrgico de esta ceremonia, que reconoce oficialmente la santidad de dos jóvenes modelos de vida cristiana en el mundo contemporáneo.