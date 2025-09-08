Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV concede entrevista para una biografía que se publicará el 18 de septiembre

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-audience

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 08/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El libro, escrito en español por la periodista Elise Ann Allen, se titula León XIV: Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI y será editado y distribuido por Penguin

La primera entrevista concedida a León XIV se publicará en un libro el 18 de septiembre de 2025, según anunció la periodista Elise Ann Allen, quien conversó durante tres horas con el Papa este verano. La estadounidense, corresponsal en Roma del sitio web católico Crux, especificó el 8 de septiembre que la entrevista aparecería en su biografía del Papa elegido el 8 de mayo.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
libropapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Top 10
See More
Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día