León XIV concede entrevista para una biografía que se publicará el 18 de septiembre

La primera entrevista concedida a León XIV se publicará en un libro el 18 de septiembre de 2025, según anunció la periodista Elise Ann Allen, quien conversó durante tres horas con el Papa este verano. La estadounidense, corresponsal en Roma del sitio web católico Crux, especificó el 8 de septiembre que la entrevista aparecería en su biografía del Papa elegido el 8 de mayo.
El libro, escrito en español, se titula León XIV: Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI. Penguin Perú lo publicará el 18 de septiembre, con versiones en inglés y portugués previstas para principios de 2026. El próximo domingo, día del 70.º cumpleaños de Robert Francis Prévost, se publicarán los primeros extractos de la entrevista.
Un vaticanista estadounidense
La entrevista fue realizada por Elise Ann Allen, corresponsal de Crux en Roma. En los últimos meses, la experta vaticana había publicado numerosos artículos sobre la "Congregación de Vida Cristiana", una congregación religiosa fundada en Perú que el Papa Francisco suprimió pocas semanas antes de su muerte, poniendo fin a años de escándalo. León XIV, ex obispo de Chiclayo, Perú, y estrecho colaborador de Francisco, influyó en las sanciones de Roma contra la congregación.
La periodista peruana Paola Ugaz, primera en denunciar los abusos cometidos por el Sodalicio de Vida Cristiana en su país, considera que las acusaciones de mala gestión de los casos de abuso sexual en Perú contra León XIV son "una operación de los verdaderos abusadores para desacreditarlo". Paola Ugaz y Elise Ann Allen, quienes investigaron juntas, estuvieron entre los periodistas a quienes el Papa León XIV saludó personalmente durante la audiencia concedida a la prensa el 12 de mayo.
Tres horas de entrevista
Elise Ann Allen explica que entrevistó al Papa en dos sesiones, de una hora y media cada una, en julio. Estas entrevistas tuvieron lugar en la residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo y posteriormente en el apartamento papal del Santo Oficio del Vaticano. Los temas abordados incluyeron la vida del Papa, desde su infancia en Chicago hasta el cónclave, su relación con Francisco, su espiritualidad, así como importantes cuestiones geopolíticas como su visión del conflicto ucraniano y las relaciones de la Santa Sede con China y Estados Unidos.
La entrevista también aborda temas controvertidos dentro de la Iglesia, como la relación con las minorías LGBT, el lugar de la mujer, la sinodalidad, la crisis de los abusos y la gestión de las finanzas del Vaticano.