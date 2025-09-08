Diálogo interreligioso: León XIV invita a pasar “de la sospecha a la confianza”

"La paz, y no el conflicto, es nuestro sueño más preciado", escribe León XIV en un mensaje dirigido a los participantes en un encuentro interreligioso organizado en Bangladés y hecho público el 9 de septiembre de 2025. En contra de los "estereotipos", los "prejuicios" y los extremismos, el Papa aboga por la elección de "la confianza" entre los creyentes de las distintas religiones.
El seminario internacional, sobre el tema de la armonía interreligiosa, reúne del 6 al 12 de septiembre a diplomáticos, profesores y estudiantes de diferentes confesiones en la capital bangladesí, Daca. Una delegación del Vaticano está presente, encabezada por el cardenal indio George Jacob Koovakad, prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso.
En su mensaje a los participantes, León XIV insiste en la responsabilidad de las religiones de "alimentar una cultura de armonía y paz". Esta cultura necesita "el sol de la verdad, el agua de la caridad y el suelo de la libertad y la justicia", explica el pontífice, que continúa con la metáfora comparando a los adeptos al diálogo interreligioso con "jardineros que cultivan este campo de la fraternidad".
"Allí donde otros han sembrado la desconfianza, nosotros elegimos la confianza", prosigue el jefe de la Iglesia católica, que exhorta a "[hacer] frente juntos contra las fuerzas de división, odio y violencia que con demasiada frecuencia han abrumado a la humanidad". Y advierte contra las "sospechas", los "estereotipos", los "prejuicios" y los extremistas que "explotan los miedos para sembrar la división".
León XIV considera que la "verdadera medida de la amistad interreligiosa" es el compromiso común con "los más vulnerables de la sociedad". En este sentido, elogia los "inspiradores" ejemplos de Bangladesh en los últimos años, "cuando personas de diferentes religiones se han unido en solidaridad y oración ante catástrofes naturales o tragedias".
A lo largo del texto, el papa número 267 reafirma el compromiso de la Iglesia católica de caminar junto a las demás religiones. Anima a perseverar a pesar de los "malentendidos o heridas del pasado" y a transmitir "un mensaje poderoso: la paz, y no el conflicto, es nuestro sueño más preciado". El papa desea "que todos los bangladesíes, y toda la humanidad, puedan pasar de la desconfianza a la confianza, del aislamiento a la colaboración".
Bangladesh, país del sur de Asia, ha recibido la visita de tres papas: Pablo VI en 1970, cuando el territorio aún formaba parte de Pakistán; Juan Pablo II en 1986 y Francisco en 2017. Según las estadísticas del Gobierno de los Estados Unidos, en 2022 los musulmanes suníes constituían el 91 % de la población, los hindúes el 8 %, los budistas el 0,6 % y los católicos el 0,2 % (400 000).