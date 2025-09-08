Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Después del verano y sus gastos extra, ¿cómo decir “no” a tu hijo?

Madre e hija de compras

f.t.Photographer | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cerith Gardiner - publicado el 08/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El regreso a clases suele ir acompañado de una gestión más rigurosa del presupuesto. A continuación te explicamos cómo decir "no" a algunas peticiones de tus hijos con delicadeza y sin sentirte culpable después de las alegrías y los extras de las vacaciones

El verano suele ser una época de alegría y de recuerdos… pero también de gastos: salidas, pequeños placeres, regalos… Pero cuando llega septiembre, vuelve la realidad. Tras semanas de gastos veraniegos, los padres se ven de repente obligados a decir "no" a sus hijos con más frecuencia. Y, a veces, decir "no" duele, porque implica el miedo a decepcionar a tu hijo. Sin embargo, quizá sea precisamente ahí donde se esconde una gracia insospechada.

El regalo de los límites

niño de compras
Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

Los niños no siempre comprenden que detrás de cada "no" se esconde el amor, la protección y el sentido de la responsabilidad de un padre. Aunque a veces sea desgarrador no poder satisfacer todas sus peticiones, establecer límites es parte integrante de una educación sana. Decir "no" ayuda a los niños a descubrir la gratitud por lo que tienen, la resiliencia ante las frustraciones y la creatividad para encontrar la alegría sin consumir constantemente.

De hecho, muchos adultos recuerdan con cariño los momentos sencillos de su infancia: los juegos de mesa en lugar de los videojuegos, los dulces caseros en lugar de los industriales, los paseos en familia en lugar de las salidas costosas... Lo que entonces parecía insignificante, se convierte en extraordinario en los recuerdos.

¿Hay que dar dinero a los hijos cuando sacan buenas notas?
Te puede interesar :¿Hay que dar dinero a los hijos cuando sacan buenas notas?

Una perspectiva espiritual

Las Escrituras nos recuerdan que el valor de una persona no proviene de lo que posee, sino de quién es a los ojos de Dios. El mismo Jesús creció en un hogar modesto, y María y José sin duda experimentaron esa tensión entre el deseo de dar y la necesidad de confiar en la Providencia divina. Cuando los medios económicos no están a la altura de los deseos, a veces es bueno recordar las reconfortantes palabras de san Pablo a los filipenses (Flp 4,19):

"Y Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas, con magnificencia, en Cristo Jesús"

Este versículo no promete lujos, sino lo necesario. Es un recordatorio de que Dios conoce las necesidades de cada uno, y a menudo las satisface de manera inesperada: mediante la cercanía familiar, la paz del corazón o las oportunidades de inculcar a los hijos valores que les acompañarán toda la vida.

Encontrar la paz en el "no"

Dad and son
DuxX | Shutterstock

Más concretamente, hay que ser claro con los hijos. Si no necesitan conocer todos los detalles sobre las finanzas familiares, basta con decirles simplemente que las vacaciones han terminado y que el presupuesto para ocio se ha agotado.

A continuación, proponer alternativas: una noche de cine en familia en lugar de ir al cine, una noche de pizza en lugar de ir al restaurante... Incluso las pequeñas cosas pueden convertirse en algo especial si se presentan como una fiesta.

Es natural sentir una punzada en el corazón cuando no se puede dar a los hijos todo lo que desean. Pero, en realidad, esos momentos en los que decimos "no" pueden ser algunas de las lecciones más valiosas que transmitimos a nuestros hijos.

Les enseñan que el amor no se compra, que la felicidad no depende de las cosas y que la Providencia va más allá de nuestras nóminas. No tenerlo todo es también una forma de aprender el autocontrol, una cualidad esencial para tener éxito en la vida.

(VIDEO) Oración por los maestros de tus hijos
Te puede interesar :(VIDEO) Oración por los maestros de tus hijos
¿Hay que dar dinero a los hijos cuando sacan buenas notas?
Te puede interesar :¿Hay que dar dinero a los hijos cuando sacan buenas notas?
2 madres que asistieron a la canonización de sus hijos
Te puede interesar :2 madres que asistieron a la canonización de sus hijos

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
niñospadres-hijosregreso a clases
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Top 10
See More
Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día