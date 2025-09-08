El regreso a clases suele ir acompañado de una gestión más rigurosa del presupuesto. A continuación te explicamos cómo decir "no" a algunas peticiones de tus hijos con delicadeza y sin sentirte culpable después de las alegrías y los extras de las vacaciones

El verano suele ser una época de alegría y de recuerdos… pero también de gastos: salidas, pequeños placeres, regalos… Pero cuando llega septiembre, vuelve la realidad. Tras semanas de gastos veraniegos, los padres se ven de repente obligados a decir "no" a sus hijos con más frecuencia. Y, a veces, decir "no" duele, porque implica el miedo a decepcionar a tu hijo. Sin embargo, quizá sea precisamente ahí donde se esconde una gracia insospechada.

El regalo de los límites

Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

Los niños no siempre comprenden que detrás de cada "no" se esconde el amor, la protección y el sentido de la responsabilidad de un padre. Aunque a veces sea desgarrador no poder satisfacer todas sus peticiones, establecer límites es parte integrante de una educación sana. Decir "no" ayuda a los niños a descubrir la gratitud por lo que tienen, la resiliencia ante las frustraciones y la creatividad para encontrar la alegría sin consumir constantemente.

De hecho, muchos adultos recuerdan con cariño los momentos sencillos de su infancia: los juegos de mesa en lugar de los videojuegos, los dulces caseros en lugar de los industriales, los paseos en familia en lugar de las salidas costosas... Lo que entonces parecía insignificante, se convierte en extraordinario en los recuerdos.

Una perspectiva espiritual

Las Escrituras nos recuerdan que el valor de una persona no proviene de lo que posee, sino de quién es a los ojos de Dios. El mismo Jesús creció en un hogar modesto, y María y José sin duda experimentaron esa tensión entre el deseo de dar y la necesidad de confiar en la Providencia divina. Cuando los medios económicos no están a la altura de los deseos, a veces es bueno recordar las reconfortantes palabras de san Pablo a los filipenses (Flp 4,19):

"Y Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas, con magnificencia, en Cristo Jesús"

Este versículo no promete lujos, sino lo necesario. Es un recordatorio de que Dios conoce las necesidades de cada uno, y a menudo las satisface de manera inesperada: mediante la cercanía familiar, la paz del corazón o las oportunidades de inculcar a los hijos valores que les acompañarán toda la vida.

Encontrar la paz en el "no"

DuxX | Shutterstock

Más concretamente, hay que ser claro con los hijos. Si no necesitan conocer todos los detalles sobre las finanzas familiares, basta con decirles simplemente que las vacaciones han terminado y que el presupuesto para ocio se ha agotado.

A continuación, proponer alternativas: una noche de cine en familia en lugar de ir al cine, una noche de pizza en lugar de ir al restaurante... Incluso las pequeñas cosas pueden convertirse en algo especial si se presentan como una fiesta.

Es natural sentir una punzada en el corazón cuando no se puede dar a los hijos todo lo que desean. Pero, en realidad, esos momentos en los que decimos "no" pueden ser algunas de las lecciones más valiosas que transmitimos a nuestros hijos.