Al abandonar Castel Gandolfo, donde había pasado un día de descanso en su residencia al sur de Roma, León XIV expresó ante la prensa su preocupación por la "situación realmente grave", tras los ataques aéreos llevados a cabo por Israel contra responsables de Hamás en Doha (Qatar), el 9 de septiembre de 2025. El Papa debe regresar al Vaticano tras este descanso y presidirá mañana la audiencia general del miércoles, como cada semana.
A la salida de la Villa Barberini, donde pasó la noche, en el pueblo de la región de Castelli Romani que alberga la residencia de verano de los papas, León XIV respondió a los periodistas presentes —de la Rai— que le preguntaban por la situación en Oriente Medio.
El Papa se mostró preocupado por las "verdaderamente graves" noticias recibidas en las últimas horas, mencionando el ataque de Israel en la capital de Qatar, situada a unos 1700 kilómetros de Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que los ataques tenían como objetivo a responsables de Hamás, en respuesta al tiroteo ocurrido el lunes en Jerusalén.
El pontífice peruano-estadounidense, que recibió al presidente israelí Isaac Herzog en el Vaticano el 4 de septiembre, también expresó su preocupación por la ciudad de Gaza, donde más de 1,2 millones de personas seguirían estando presentes a pesar de los bombardeos del ejército israelí, que se han intensificado en las últimas semanas. El Papa confió que había intentado ponerse en contacto con el párroco de la única parroquia católica de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, a quien el Papa Francisco llamaba regularmente, pero que por el momento no tenía noticias de la comunidad católica de la ciudad sitiada.
Al subir al coche que le llevaría de vuelta al Vaticano, pidió "rezar mucho y seguir trabajando" por una solución pacífica. León XIV llegó ayer por la noche a Castel Gandolfo para pasar un día en el campo, sin dejar de lado sus actividades, según explicó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Los martes suelen ser días sin compromisos públicos para los papas.