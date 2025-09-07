Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

¿Sabías que san Bernardo añadió palabras a la Salve Regina?

Saint Bernard de Clairvaux

CC/Wikimedia

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 07/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Según la tradición, san Bernardo de Claraval añadió a la Salve Regina las palabras: "¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!"

La Salve Regina sigue siendo uno de los himnos y oraciones más populares de la Iglesia Católica a la Virgen María.

Se canta con mayor frecuencia al final de la Oración de la Noche, como parte de la Liturgia de las Horas, así como en diversas fiestas marianas a lo largo del año litúrgico.

La mayor parte de la letra se atribuye al beato Hermann el Cojo, un santo monje que nació con el paladar hendido, parálisis cerebral y espina bífida. Vivió en el siglo XI y compuso la Salve Regina en un monasterio benedictino.

Sin embargo, las últimas palabras de la Salve Regina, tal como se canta hoy, se remontan tradicionalmente a San Bernardo de Claraval.

¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!

Maryja - czuła Matka
Peter Heidelberg | Shutterstock

Un artículo escrito para la Revista del Sagrado Corazón ofrece un resumen de cómo se escribieron estas últimas palabras:

E"n Nochebuena [de 1146, San Bernardo] llegó a Spires, [Alemania] y fue acompañado a la catedral por el obispo y el pueblo, en solemne procesión. Y los príncipes del imperio reunidos… recibieron al santo con toda distinción. Al entrar en la [catedral], se entonó la Salve Regina con el mayor entusiasmo. San Bernardo se sintió profundamente conmovido, y al resonar las últimas palabras: 'Después de este nuestro destierro, muéstranos el fruto bendito de tu vientre, Jesús', exclamó el santo: 'O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria' - 'Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María'".

Fue una exclamación espontánea de amor que desde entonces se ha convertido en parte esencial de la Salve Regina.

San Bernardo era un hombre lleno de amor a la Virgen María y no pudo contenerlo cuando oyó resonar el melodioso canto en la hermosa iglesia.

Pasó toda su vida cantando las glorias de la Virgen María y a veces se le llama el "bardo" o "trovador" de María.

La iglesia de Spires tiene estas palabras grabadas en placas de latón colocadas en un lugar destacado del edificio.

Tres santos que amaban la naturaleza y que podemos imitar
Te puede interesar :Tres santos que amaban la naturaleza y que podemos imitar
Inauguración del Borgo Laudato si&#8217;: &#8220;Cada criatura tiene un papel importante&#8221;, declara León XIV
Te puede interesar :Inauguración del Borgo Laudato si’: “Cada criatura tiene un papel importante”, declara León XIV
Pier Giorgio Frassati, el santo de Juan Pablo II
Te puede interesar :Pier Giorgio Frassati, el santo de Juan Pablo II
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
oraciónSalve Reginavirgen maria
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día