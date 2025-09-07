Gestos de perdón: cómo reconocer si son auténticos o no

La palabra "perdonar" no siempre significa que el corazón de la otra persona haya cambiado realmente, ¿cómo podemos detectarlo y qué podemos hacer?

¿Cómo distinguir entre el perdón real y el perdón de imitación? He aquí cinco afirmaciones típicas que suenan a perdón, pero no siempre lo son.

Cuando las palabras no bastan

En las relaciones -incluso en las más estrechas- es fácil salir herido. Marta y Leszek lo saben bien: ella, sobrecargada de responsabilidades, fue injustificadamente dura con él durante un tiempo. Cuando se dio cuenta de su error, se disculpó y le pidió perdón. Leszek respondió: "Te perdono". Sin embargo, sus gestos posteriores y su tono de voz delataban una distancia que no podía ignorarse.

A pesar de sus declaraciones, en varias ocasiones volvió sobre su comportamiento anterior. Se le ocurrió «bromear» en compañía con que su Hitler doméstico personal podría no estar de acuerdo con algo, y luego se burló de ella diciéndole que, después de todo, sólo era una broma. ¿La perdonó realmente? ¿La palabra «perdono» tiene poder en sí misma si no va seguida de una transformación interior?

El verdadero perdón no es un gesto puntual ni una declaración puramente cortés. El perdón es un proceso que implica trabajar las emociones, las decisiones y los comportamientos concretos.

En qué consiste el verdadero perdón

Las investigaciones del equipo de Enright (Song, Kim, 2025) demuestran que el perdón más profundo nace cuando somos capaces de ver en el agresor a un ser humano de valor inmutable, suscitar compasión sin justificar el mal, renunciar a la represalia y -por voluntad propia- mostrarle bondad. Se trata de una tarea exigente y a veces larga que, sin embargo, abre el camino a una auténtica reconciliación.

Cuando las palabras habladas siguen generando dudas

Algunas declaraciones parecen un gesto de reconciliación, pero en realidad no lo son. He aquí cinco frases típicas que pueden engañarnos:

1 "No hablemos más de ello, dejémoslo estar"

A veces se trata de un intento de silenciar el conflicto, no de una decisión de perdonar. Es posible no querer volver a hablar del tema, pero seguir guardando rencor.

2 "Ya no estoy enfadado contigo"

La falta de enfado no equivale a un deseo de hacer el bien a la otra persona. Puede ser simple cansancio del conflicto.

3 "Ya me siento mejor, estoy bien"

Un mejor estado de ánimo no siempre significa una decisión interna de perdonar. Los sentimientos pueden cambiar, pero una decisión profunda es más que eso.

4 "Te perdono"

Estas son las palabras más bonitas posibles. Sin embargo, si el comportamiento muestra frialdad, falta de respeto o culpabilización constante, es señal de que las palabras no han ido seguidas de un cambio de corazón.

Cómo madura el perdón genuino

La falta de una comprensión plena de lo que es el perdón no implica necesariamente una manipulación inmediata. A veces, la otra persona apenas está madurando para perdonar de forma genuina. Es útil apoyar este proceso con ejemplos, historias inspiradoras o textos valiosos, sin sermonear ni imponer.

Puedes reconocer el perdón genuino por señales pequeñas pero reveladoras: un tono de voz más cálido, un gesto sincero de preocupación, la desaparición de alusiones amargas. Estas pequeñas señales demuestran que la palabra «perdono» está empezando a dar forma a las decisiones cotidianas.

Desde la perspectiva del Evangelio

El perdón es una de las formas más difíciles, pero también más gratificantes, de perseguir la santidad. En la cruz, se pronunciaron unas palabras que se han convertido en una señal para muchos: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34).

Si somos pacientes y constantes en hacer el bien, nuestro perdón -y el perdón que recibimos- será más profundo y verdadero. Y el resultado es una verdadera paz en el corazón y una sensación de libertad, aunque hayamos sido profundamente agraviados.