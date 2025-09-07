En Roma, el mundo entero se reunió para celebrar a Acutis y Frassati

En Roma, el papa León XIV presidió el domingo por la mañana la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. En un ambiente festivo y de oración, los dos jóvenes italianos fueron proclamados santos, entre los aplausos de los cerca de 80 mil fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Reportaje entre los peregrinos venidos de todo el mundo

Apenas ha salido el sol en Roma y miles de fieles ya se dirigen hacia la basílica de San Pedro. Cien años después de la muerte de Pier Giorgio Frassati y menos de veinte años después de la de Carlo Acutis, los dos italianos se convertirán en santos. Y hay quienes no se lo habrían perdido por nada del mundo.

"Somos grandes admiradores de Carlo Acutis, por lo que decidimos volver a Roma para asistir a su canonización, después de haber venido ya en abril", confiesan Edgard y Margarita, estadounidenses de origen colombiano, que han venido desde Los Ángeles con sus hijos Daniel y Sebastián. Inicialmente prevista para el pasado 27 de abril, la canonización del "geek de Dios" se pospuso debido al fallecimiento del Papa Francisco seis días antes. Fueron sus hijos quienes descubrieron a Edgard y Margarita al joven milanés, en el momento de su beatificación en 2020. "Contamos con él, con su intercesión, para que nuestros hijos crezcan en la fe, ¡en buena compañía!", comentan los padres con una sonrisa.

© Cyprien Viet / I.MEDIA

La multitud se va densificando poco a poco y la temperatura sube a medida que el sol se eleva en el cielo azul de Roma. Un calor que Vicente y María conocen bien. Han viajado desde Madrid con el objetivo de agradecer a Carlo Acutis por un "milagro". Entre lágrimas, María nos cuenta:

"Gracias a Carlo Acutis, he experimentado una curación del alma. Vicente y yo llevamos 36 años casados y siempre hemos querido formar un hogar cristiano, después de recibir la bendición de Juan Pablo II en una Misa privada. Hemos tenido cuatro hijos, pero uno de ellos, que ahora tiene 34 años, rompió completamente con nosotros y con la fe durante 15 años. Fue un gran sufrimiento. Pero un día, durante un viaje a Argentina, vi una foto de Carlo Acutis en la catedral de Buenos Aires. No lo conocía mucho, pero le pedí a Carlo que nos ayudara a encontrar a nuestro hijo y a devolverle la fe. Y menos de un mes después, nuestra petición fue escuchada: nuestro hijo se puso en contacto con nosotros y volvió a la fe".

© Cyprien Viet / I.MEDIA

No muy lejos de esta pareja española se encuentra Hubert, de 25 años, estudiante de marketing digital. Ha venido desde París para honrar la figura de Carlo Acutis. "Me alegró descubrirlo hace unos años, conocer su profunda fe, su apego a la Eucaristía, a la adoración", confiesa. Esta doble canonización también le brinda la oportunidad de descubrir a Pier Giorgio Frassati, "que está más cerca de mí en edad". El joven parisino elogia del nuevo santo milanés "su sentido de la amistad, su afición por el deporte y su atención a los pobres".

© Cyprien Viet / I.MEDIA

Primiano, de 43 años, ha viajado desde la región de Molise, en el centro de Italia, para rendir homenaje a Pier Giorgio Frassati. Allí trabaja en una asociación de ayuda a los migrantes y es vicepresidente de Acción Católica en su diócesis. "¡Hemos venido porque Pier Giorgio Frassati era uno de los nuestros, de Acción Católica! Aunque se crió en una familia muy rica, se movilizó por los pobres en una época en la que los ricos no estaban muy interesados en la caridad...", destaca el italiano, que luce una camiseta de Acción Católica, movimiento muy representado esta mañana.

Primiano recuerda que el padre de Pier Giorgio, fundador y director del importante periódico italiano La Stampa, se dio cuenta del carisma de su hijo durante su funeral. "Experimentó una especie de conversión al ver a tantos pobres acudir al funeral de Pier Giorgio, comprendiendo entonces el sentido de su compromiso". Para Primiano, el testimonio de Frassati es de gran actualidad. "Cien años después de su muerte, su llamamiento a ayudar a los pobres sigue siendo un mensaje muy importante para nuestra sociedad", insiste.

© Cyprien Viet / I.MEDIA

Al igual que Primiano, miles de italianos se desplazaron a Roma este domingo. Entre la multitud, numerosas familias acudieron para rezar a los dos nuevos santos. Francesco, de 73 años, llegó desde Calabria, en el sur de Italia, con su esposa Laura y su nieto, que también se llama Francesco. "Estamos muy unidos a Carlo Acutis gracias a nuestro nieto, que también es un niño de oración", testimonia el abuelo, que ha subido a Francesco a hombros. "Carlo Acutis era amigo de Jesús y también conocía los nuevos lenguajes de Internet. Es un modelo muy inspirador para nuestro nieto. Veremos qué quiere el Señor para nuestros nietos", susurra.

© Cyprien Viet / I.MEDIA

Hazel, por su parte, viene del otro lado del mundo. Investigadora en un laboratorio científico de Filipinas, ha viajado a Roma para reunirse con su hermana, expatriada en Italia, y participar en la canonización de Carlo Acutis. "En Filipinas lo estamos descubriendo ahora, es una figura que da mucha esperanza. Se sentía muy cómodo con las nuevas tecnologías, con Internet, pero también tenía una gran fe y un gran apego a la Misa", explica la joven con mirada brillante. Esta semana, Hazel ha viajado a Asís, donde se expone el cuerpo del joven santo millennial. "Me impactó mucho: ¡era tan joven!", cuenta, aún emocionada.

© Cyprien Viet / I.MEDIA

Si bien algunos habían marcado en su agenda la fecha del 7 de septiembre desde el momento en que se anunció la canonización de los dos beatos, otros católicos llegaron a la plaza de San Pedro un poco por casualidad... Y para su gran alegría. Es el caso de Jennifer, originaria de Hawái, que aún no puede creer que esté presente en esta canonización. "Estoy haciendo un crucero por el Mediterráneo y esta mañana solo buscaba una Misa durante nuestra escala en Roma", cuenta la estadounidense. "Me topé con una plaza llena de gente con los retratos de estos dos jóvenes que no conocía. Una familia me explicó su historia. ¡Es una gracia increíble estar aquí!", exclama.

© Cyprien Viet / I.MEDIA

