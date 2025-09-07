Aleteia
El Vaticano registra 1.624 mártires cristianos en 25 años

Vaticano

© I.MEDIA / AK

Conférence de la commission pour les nouveaux martyrs © I.MEDIA / AK

I.Media - publicado el 07/09/25
El 14 de septiembre, el papá León XIV presidirá una celebración ecuménica en memoria de los "nuevos mártires" fallecidos por su fe desde el año 2000

El domingo 14 de septiembre de 2025, León XIV presidirá una celebración ecuménica —con 24 representantes de otras confesiones cristianas— en memoria de los "nuevos mártires" fallecidos por su fe desde el año 2000. Una comisión vaticana creada por el papa Francisco ha elaborado una lista de 1624 cristianos asesinados durante este primer cuarto de siglo, cuyos resultados de investigación se presentaron el 8 de septiembre en el Vaticano.

martirespapa leon xivsanta sede
