El Vaticano registra 1.624 mártires cristianos en 25 años

El domingo 14 de septiembre de 2025, León XIV presidirá una celebración ecuménica —con 24 representantes de otras confesiones cristianas— en memoria de los "nuevos mártires" fallecidos por su fe desde el año 2000. Una comisión vaticana creada por el papa Francisco ha elaborado una lista de 1624 cristianos asesinados durante este primer cuarto de siglo, cuyos resultados de investigación se presentaron el 8 de septiembre en el Vaticano .

En 2000, con motivo del Jubileo —el gran acontecimiento de la Iglesia católica que se celebra cada 25 años—, el papa Juan Pablo II presidió una conmemoración de los mártires cristianos del siglo XX. Siguiendo sus pasos, el papa Francisco creó en 2023 una comisión encargada de actualizar la lista con los nuevos mártires del siglo XXI, con vistas al Jubileo de 2025.

Durante más de dos años, los once expertos miembros de la comisión —académicos, historiadores...— elaboraron una lista de estos nuevos mártires, a partir de las denuncias de las comunidades locales (conferencias episcopales, congregaciones religiosas...). En total, 1624 cristianos de todas las confesiones y de todos los continentes: África (643), Asia-Oceanía (357), América (304), Oriente Medio (277) y Europa (43).

Para esta labor de catalogación, la nueva comisión ha estudiado el contexto geográfico, histórico y sociopolítico de cada expediente presentado, según ha explicado el presidente de este organismo, monseñor Fabio Fabene. El arzobispo, que también es secretario del dicasterio para las Causas de los Santos, precisó que no se trataba de un proceso de canonización y que la inclusión de los nombres en la lista no equivale a una beatificación.

El vicepresidente de la comisión, Andrea Riccardi, señaló una "profunda diferencia" entre la nueva lista y la del año 2000, que incluía 3400 nombres. Los fenómenos de persecución masiva del siglo XX, debidos a las ideologías soviéticas o nazis, han desaparecido. Hoy en día se observan realidades diferentes según los continentes. En América, los cristianos son víctimas de organizaciones criminales por haber alzado la voz contra el tráfico de drogas o la explotación de los recursos naturales; en África mueren en ataques yihadistas, pero también en conflictos étnicos.

Entre los nuevos mártires, 110 europeos murieron en misión en otros continentes. En la lista, que aún no se ha publicado, figuran personalidades ya beatificadas, como la religiosa italiana Leonella Sgorbati, asesinada por islamistas en Somalia en 2006; o testigos que se han convertido en símbolos, como los coptos ortodoxos ejecutados por Daesh en Libia en 2015, que el papa Francisco ha incluido en el martirologio católico. También se encuentra el laico congoleño Floribert Bwana Chui bin Kositi, asesinado en 2007 por resistirse a un intento de corrupción; la religiosa estadounidense Dorothy Mae Stang, asesinada en 2005 en Brasil; o las víctimas de los atentados suicidas contra iglesias católicas en Sri Lanka en la Pascua de 2019; las cuatro hermanas misioneras de la Caridad asesinadas en 2016 durante el asalto a una residencia católica en Yemen, donde eran las últimas mujeres cristianas.

"La cifra de 1624 puede parecer inconsistente, pero es solo la punta del iceberg", señaló Andrea Riccardi, destacando la dificultad de recopilar datos sobre el destino de los cristianos fallecidos en contextos hostiles. La Comisión tiene la intención de continuar con esta labor de recopilación de datos sobre los nuevos mártires del siglo XXI.

La celebración con León XIV

Estos mártires serán conmemorados en una liturgia presidida por León XIV el próximo domingo a las 17:00 horas en la basílica de San Pablo Extramuros. El Papa estará acompañado por 24 delegados oficiales que representan a diversas confesiones cristianas. El metropolitano Antony estará presente en nombre del patriarcado de Moscú.

El tiempo de oración incluirá una procesión, lecturas de la Biblia —entre ellas, las Bienaventuranzas—, una homilía del Papa e intenciones de oración, durante las cuales se encenderán velas que se depositarán al pie de una cruz en honor a los difuntos.