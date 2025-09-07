El cardenal bosnio Vinko Puljic celebra su 80 cumpleaños el 8 de septiembre de 2025, día en el que dejará de ser miembro del colegio electoral, al que ha pertenecido durante 31 años. Cardenal protopresbítero en el último cónclave, el arzobispo emérito de Sarajevo se distinguió por su valentía durante la guerra de los Balcanes, en el pontificado de Juan Pablo II, quien lo nombró cardenal en 1994.

El pasado 8 de mayo, la sincera sonrisa del cardenal Puljic llamó la atención durante la primera aparición pública del papa León XIV en el balcón de la logia de la basílica de San Pedro. Poco conocido, este discreto cardenal acababa de participar en su tercer cónclave, asumiendo la función de cardenal protopresbítero, es decir, el más antiguo de los cardenales electores de la orden de los sacerdotes. Es por ello que, el 18 de mayo siguiente, pronunció la oración formal de inauguración durante la misa de inicio del pontificado de León XIV.

Nacido en Yugoslavia en 1945, en el seno de una familia católica croata muy pobre de Banja Luka, en territorio bosnio, Vinko Puljic es el duodécimo de trece hermanos. Perdió a su madre cuando solo tenía tres años y fue criado por su madrastra. El joven Vinko, que mostró una gran piedad desde su más tierna infancia, cuenta que aprendió a rezar el rosario con su padre.

A pocos kilómetros de su pueblo se encuentra el monasterio trapense de Mariastern: uno de los monjes, el hermano Ante Antner, le anima a ingresar en el seminario menor y, como el padre de Vinko no tiene medios, vende su única motocicleta para pagar los gastos. El joven Vinko se traslada entonces a Croacia y se une al seminario menor de Zagreb, y luego al de Djakovo. A continuación, ingresó en el seminario mayor de Djakovo y fue ordenado en 1970 en el contexto de la Yugoslavia comunista de Tito, marcada por las restricciones a la libertad religiosa.

Su obispo lo envió a ejercer como capellán a su ciudad natal, Banja Luka, y luego, durante unos meses, a Sasina y, finalmente, a Ravska, una ciudad minera donde permaneció cinco años. En 1975 fue nombrado director espiritual del seminario menor de Zara. Educador apasionado, puso un celo notable en seguir la formación de sus seminaristas de principio a fin, visitándolos en sus parroquias y continuando su formación después de su ordenación.

Su pasión por la educación no pasó desapercibida y le valió ser enviado a Sarajevo para administrar el seminario mayor. Sin embargo, unas semanas más tarde, el padre Puljic se enteró de que Juan Pablo II lo había nombrado arzobispo de la futura capital de Bosnia-Herzegovina, y se trasladó a Roma, donde el polaco lo ordenó el 6 de enero de 1991.

Un héroe en Sarajevo

El muro de Berlín acaba de caer, pero para el arzobispo de Sarajevo, que acaba de cumplir 45 años, es el comienzo de un período muy difícil que también lo pondrá en el punto de mira de los medios de comunicación de todo el mundo. En 1991, un viento belicoso sopla sobre las brasas de una Yugoslavia en descomposición. Su diócesis se ve gravemente afectada por este conflicto político y étnico, siendo 1992 el año del terrible asedio de Sarajevo.

Una prueba en la que se distingue por su apoyo incondicional a los refugiados y exiliados, movilizando todo el aparato de la Iglesia para pedir el fin del conflicto y ayudar a las numerosas víctimas civiles sobre el terreno. Fue el único líder religioso que permaneció en la ciudad durante todo el conflicto, e incluso fue encarcelado. En numerosas ocasiones, arriesgó su vida para visitar a sus fieles y se ganó el respeto de los políticos de su país.

Juan Pablo II se sintió entonces arrepentido: «Cuando le impuse las manos el 6 de enero de 1991 para consagrarle en el cargo de pastor de la Iglesia de Sarajevo, no sospechaba que muy pronto su cruz sería tan pesada y su copa tan amarga», le dijo. Militante por el diálogo entre las religiones, cultiva relaciones amistosas con los líderes musulmanes y ortodoxos para pedir la paz. Sus esfuerzos suscitan la gran admiración del Papa, quien, en 1994, lo nombra cardenal, el primero en la historia de su país.

Arzobispo comprometido durante 31 años

Vinko Puljic tenía entonces solo 49 años. La Iglesia católica lo convirtió en su portavoz y lo envió por todo el mundo para abogar por el fin de la guerra, hasta que esta terminó en 1996. En 1997, como recompensa, recibe la histórica visita de Juan Pablo II a las ruinas de Sarajevo, un viaje previsto inicialmente para 1994, pero que se pospuso en el último momento debido a la continuación de los combates.

Al final de la guerra, Vinko Puljic dedicó los siguientes veinte años, como arzobispo, a reconstruir lo que había sido destruido en un país cuyo equilibrio seguía siendo frágil. En particular, creó un consejo interconfesional para mantener un diálogo regular con otros representantes religiosos.

Hasta 2015 y la llegada del papa Francisco a Sarajevo, el cardenal Puljic continuó su misión en la sombra, participando en los cónclaves de 2005 y 2013. En 2020, contrajo la COVID-19, se recuperó, pero salió debilitado de esta prueba. En 2022, el papa argentino aceptó su dimisión a la edad de 77 años, tras 31 años de servicio al frente de la capital bosnia. Aunque en un primer momento se anunció que estaría ausente en el cónclave de 2025 por problemas de salud, el cardenal finalmente se reunió con el Vaticano para participar en su tercera elección papal.

