El cardenal Puljic, miembro más antiguo del colegio de cardenales electores, celebra su 80 cumpleaños

© Capture KTO

I.Media - publicado el 07/09/25
El cardenal bosnio Vinko Puljic celebra su 80 cumpleaños el 8 de septiembre de 2025, día en el que dejará de ser miembro del colegio electoral, al que ha pertenecido durante 31 años. Cardenal protopresbítero en el último cónclave, el arzobispo emérito de Sarajevo se distinguió por su valentía durante la guerra de los Balcanes, en el pontificado de Juan Pablo II, quien lo nombró cardenal en 1994.

Tags:
cardenalsanta sede
