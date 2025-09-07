Con Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, León XIV invita a los jóvenes a ser santos

El Papa León XIV celebró la primera canonización de su pontificado declarando santos a Pier Giorgio Frassati (1901-1925) y Carlo Acutis (1991-2006) durante una Misa celebrada en la Plaza de San Pedro el 7 de septiembre de 2025. En su homilía, el nuevo Papa animó a los jóvenes de todo el mundo a "no desperdiciar" sus vidas, sino a convertirse en santos "cultivando el amor a Dios" y a los pobres.

La canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis comenzó con una sorpresa. Mientras miles de fieles se congregaban en la Plaza de San Pedro desde el amanecer, el Papa León XIV apareció en la plaza frente a la basílica unos veinte minutos antes del inicio de la celebración, sin notas y con su sencilla sotana blanca.

"Hoy es una celebración muy hermosa para toda Italia, para toda la Iglesia, para todo el mundo", declaró ante una multitud asombrada al ver aparecer al líder de la Iglesia católica. En su improvisación, el Papa dejó claro que deseaba ofrecer un saludo fraternal antes de la celebración más solemne. "Si tienen un poco de paciencia, espero ir a saludarlos en la plaza después", dijo, entre los vítores de los fieles, visiblemente conmovidos por la sencillez del obispo de Roma.

Durante la Misa concelebrada por más de 2 mil sacerdotes y 270 obispos, el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, se adelantó para leer al Papa las biografías de los dos beatos, cuyos retratos se exhibían en la fachada de la Basílica de San Pedro. Pier Giorgio Frassati, fallecido hace cien años a los 24 años, se distinguió por su alegre compromiso cristiano con los más pobres de su ciudad, Turín. Carlo Acutis también falleció repentinamente por enfermedad en 2006, a los 15 años. Apasionado por las nuevas tecnologías y lleno de una fe ferviente, el milanés es ahora el primer santo milenial canonizado por la Iglesia católica.

El cardenal Semeraro formalizó la petición al pontífice de incluir a los dos italianos en el santoral. Siguiendo la fórmula litúrgica en latín, León XIV aceptó, provocando un fuerte aplauso de la multitud.

Servicio a los pobres, Eucaristía y confesión

"Hoy miramos a san Pier Giorgio Frassati y a san Carlo Acutis: un joven de principios del siglo XX y un adolescente de nuestro tiempo, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a darlo todo por Él", celebró el Papa en su homilía pronunciada en italiano.

Dirigiéndose a un público joven y basándose en el testimonio de vida de los dos santos, el Papa advirtió que "el mayor riesgo de la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios".

Recordó que Pier Giorgio Frassati recorría las calles de Turín con carros llenos de ayuda para los pobres y que "sus amigos lo rebautizaron como 'Compañía de Transportes Frassati'". El entusiasta del montañismo es "una luz para la espiritualidad secular", donde la fe no es "una devoción privada", insistió León XIV. Citó los numerosos compromisos sociales y espirituales de Pier Giorgio Frassati, como en la Acción Católica o la Sociedad de San Vicente de Paúl.

Respecto a Carlo Acutis, el Papa destacó que el joven milanés creció integrando con naturalidad la oración, el deporte, el estudio y la caridad en su infancia y adolescencia. Recordó que conoció a Jesús en su familia, gracias a sus padres, Andrea y Antonia, presentes hoy aquí con su hermana y su hermano, Francesca y Michele. Este último también leyó una lectura durante la misa.

"Tanto Pier Giorgio como Carlo cultivaron el amor a Dios y a sus hermanos a través de medios sencillos, accesibles para todos", dijo el líder de la Iglesia Católica, citando la "misa diaria" y la "adoración eucarística". Al respecto, recordó una cita de Carlo Acutis: "Ante el sol, nos bronceamos. Ante la Eucaristía, ¡nos convertimos en santos!", dijo el adolescente, quien había creado un sitio web con una lista de milagros eucarísticos.

León XIV también insistió en la "confesión frecuente", algo "esencial" para los nuevos santos, quienes sentían la necesidad de pedir perdón a Dios por sus pecados. Carlo Acutis se sorprendió de que "los hombres se preocupen tanto por la belleza de su cuerpo y no se preocupen por la belleza de su alma", confesó el papa estadounidense.

La “fórmula sencilla pero ganadora” para la santidad

Retomando una expresión de su predecesor, el Papa Francisco, León XIV vio en Frassati y Acutis "la santidad 'de la puerta de al lado'", esa caridad que se expresa con «pequeños gestos concretos, a menudo escondidos», y que todos pueden aplicar.

“Queridos amigos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis nos invitan a todos, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia arriba y convertirla en una obra maestra”, declaró finalmente León XIV. Dando la “fórmula sencilla pero ganadora” de la santidad de Frassati y Acutis, el Papa concluyó citándolos: “‘No yo, sino Dios’, dijo Carlo. Y Pier Giorgio: ‘Si pones a Dios en el centro de cada una de tus acciones, llegarás hasta el final’”.

