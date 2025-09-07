Aleteia
separateurCreated with Sketch.

5 plataformas digitales que te ayudarán a crecer en la fe

plataformas digitales

Elena.Katkova | Shutterstock

Yohana Rodríguez - publicado el 07/09/25
¿Quién diría que la santidad está al alcance de un clic? Conoce estas plataformas digitales que puedes descargar fácilmente

¿Utilizas plataformas digitales para vivir tu fe? Con el paso del tiempo hemos notado cómo el celular se vuelve parte de nuestra vida. En la actualidad, es muy extraño salir a la calle sin este dispositivo, porque contiene la mayoría de nuestra información y nos ayuda con nuestras acciones del día.

Por lo que nos gustaría recomendarte estas cinco aplicaciones católicas, que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios.

¿Quién diría que la santidad está al alcance de un clic? 

Plataformas digitales que nos acercan a Dios:

1Hallow

Una de las aplicaciones católicas más populares en estos últimos años. En esta plataforma, con sus atractivos diseños, presenta de una forma interesante oraciones, meditaciones, historias de santos, rosarios, consagraciones, entre otros recursos para rezar. Incluso, puedes consultar la Biblia en esta app.

plataformas digitales
Ground Picture | Shutterstock

2Horarios de misa

¿Se te hizo tarde y no puedes ir a misa en tu parroquia? ¿Quieres saber en dónde puedes confesarte? Esta aplicación es un excelente recurso para saber los horarios de las misas. Lo mejor es que no solo funciona en tu ciudad, sino en todas partes del mundo. Así que esto te ayudará a encontrar una celebración eucarística en cualquier lugar en donde estés.

3iPieta

¿Quieres hacer una oración, pero no sabes dónde empezar? La aplicación de iPieta es una gran herramienta para conocer distintas oraciones. Así como obtener las lecturas diarias del Evangelio, las encíclicas que han escrito los Papas, y también algunos textos escritos por grandes santos, como Preparación a la muerte de san Alfonso María de Ligorio, o Introducción a la vida devota de san Francisco de Sales, entre otros.

4YouCat

Si sientes que te hace falta una aplicación para aprender más sobre la religión, esta es la indicada. A través de un diseño amigable y sencillo, puedes aprender datos del Catecismo de la Iglesia. Perfecta para mantener un registro de lo que vas aprendiendo cada día. Lo mejor es que lo puedas acompañar con las lecturas diarias y oraciones.

5RezandoVoy

En esta aplicación podrás encontrar no solo oraciones, sino también un espacio para que puedas escribir un diario espiritual en versión digital. A través de un audio cada día nos permite adentrarnos en un espacio de oración y meditación. Es perfecta para registrar el camino de tu vida de fe.

Un plus que puedes notar con esta aplicación es que puedes estar haciendo otras actividades mientras estás escuchando la reflexión.  

