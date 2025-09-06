(VIDEO) El camino hacia los altares de Carlo Acutis y Pier Giorgio

La canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025. La Iglesia Católica reafirma su deseo de reconocer a figuras jóvenes y contemporáneas que han dejado una huella profunda en la fe actual. Ambos siguieron rigurosos procesos canónicos que incluyeron la autenticación de milagros atribuidos a su intercesión, uno para su beatificación y otro para su canonización.
Descubre esta doble canonización de estos dos jóvenes santos destaca la vitalidad de la fe en las nuevas generaciones y la presencia divina en la actualidad.