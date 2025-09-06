San Juan Pablo II creía que el mal no prevalecería

Es tentador ceder a la desesperación cuando vemos actos de violencia horrenda extenderse por el mundo, incluso en nuestro propio patio trasero.
También podemos caer en la tentación de intentar combatir la violencia con más violencia, pensando que lo único que tenemos que hacer es exterminar a todos los que creemos capaces de hacer el mal.
Sin embargo, la visión cristiana no es desesperar, ni combatir el mal con violencia, sino tener esperanza y confiar en la bondad de Dios.
El mal no prevalecerá
San Juan Pablo II habló de este tema en su mensaje para la Jornada Mundial por la Paz de 2005:
"Partiendo de la certeza de que el mal no prevalecerá, los cristianos alimentan una esperanza invencible que sostiene sus esfuerzos por promover la justicia y la paz. A pesar de los pecados personales y sociales que marcan toda actividad humana, la esperanza da constantemente un nuevo impulso al compromiso por la justicia y la paz, así como una firme confianza en la posibilidad de construir un mundo mejor".
No creía que fuera una fantasía descabellada, sino algo real. El mal puede parecer invencible, pero con la gracia de Dios, todos podemos convertirnos en agentes del bien:
Ante las numerosas situaciones trágicas presentes en el mundo, los cristianos confesamos con humilde confianza que sólo Dios puede hacer que las personas y los pueblos superen el mal y alcancen el bien. Con su muerte y resurrección, Cristo nos ha redimido y rescatado "con precio" (1 Co 6,20; 7,23), obteniendo la salvación para todos. Con su ayuda, todos podemos vencer el mal con el bien.
Vencer el mal con bien
San Juan Pablo II reitera que no podemos vencer al mal con el mal, sino solo con el bien.
La violencia puede reducirse en este mundo cuando las personas responden a la gracia de Dios y toman el "camino estrecho", eligiendo amar en lugar de odiar.
Sobre todo, debemos recordar también que el mal no tendrá la última palabra en este mundo. Cuando esta tierra haya llegado a su fin, dará paso a un nuevo Cielo y una nueva Tierra, donde ya no habrá violencia.
Puede ser difícil de ver, pero debemos tener la esperanza de que Dios tiene el control y está preparando una paz duradera que perdurará por toda la eternidad.