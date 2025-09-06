¿Sabías que la oración de los fieles de Misa tiene un orden?

Seguramente, cuando hemos ido a la santa Misa dominical, notamos que después de recitar el Credo el sacerdote nos introduce a la oración de los fieles o también llamada oración universal, en la que se pide por las necesidades de todo el mundo.
Aunque parezca que se puede pedir por lo que deseemos durante la santa Misa - las intenciones personales se añaden a la oración universal - es necesario respetar el orden que propone la Sagrada Liturgia.
Qué se pide en la oración de los fieles
La Instrucción General del Misal Romano lo describe de la siguiente manera:
"En la oración universal, u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la Palabra de Dios recibida en la fe y, ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos".
(n. 69)
Agrega el documento que la oración debe hacerse en la Misas donde participe el pueblo -las más concurridas son las de domingo, por supuesto - y agrega lo que hay que pedir:
"Conviene que esta oración se haga de ordinario en las Misas con participación del pueblo, de tal manera que se hagan súplicas por la santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren diversas necesidades y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo".
(n. 69)
El orden de las intenciones
Como hemos mencionado, en esta oración se engloban las necesidades de todo el mundo, es decir, cristianos y no cristianos, porque Cristo el Señor ha venido a salvar a toda la humanidad. Por eso, siguen un orden, como lo señala la Instrucción:
Las serie de intenciones de ordinario será:
a) Por las necesidades de la Iglesia.
b) Por los que gobiernan y por la salvación del mundo.
c) Por los que sufren por cualquier dificultad.
d) Por la comunidad local.
Quién dirige la oración
Para no incurrir en abusos contra la liturgia, la IGMR aclara que es el sacerdote celebrante quien dirige las preces desde la sede y las introduce con una breve monición, invitando a los fieles a orar, terminando con la oración (no. 70).
Luego, las intenciones son leídas por un diácono, un cantor o un lector o un fiel laico mientras que el pueblo expresa su súplica con una invocación y ora en silencio (no. 71)
La IGMR añade que "en alguna celebración particular, como la Confirmación, el Matrimonio o las Exequias, el orden de las intenciones puede tener en cuenta más expresamente la ocasión particular" (no. 71).