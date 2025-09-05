En las calles más olvidadas de Calcuta ocurrió algo que transformó una vida y reveló el verdadero significado del amor y la compasión con santa Teresa de Calcuta. Un día, mientras la Madre Teresa caminaba por las calles de Calcuta, se encontró con una escena desgarradora. Había un hombre tirado en el desagüe, cubierto de llagas, lleno de gusanos, completamente solo. La gente pasaba a su lado sin siquiera mirarlo. Nadie lo veía como un ser humano. Era invisible para el mundo... pero no para la madre Teresa, ella vio en él un hombre que necesitaba ayuda y amor.
Descubre en el siguiente video la conmovedora acción de la madre Teresa con un hombre de la calle que nadie miraba.