Tres santos que amaban la naturaleza y que podemos imitar

Estos santos pueden guiare en el cuidado del alma. Al final del verano, considera la posibilidad de salir a la naturaleza para disfrutar del ocio y renovarte

El buen tiempo nos invita a salir: a los parques iluminados por el sol, a los senderos secos de montaña, a los vientos cálidos y a las noches tranquilas. La estación suaviza las prisas habituales y abre espacio para moverse, rezar y pensar de otra manera. Para quienes anhelan descanso, claridad o simplemente un ritmo más lento, la Iglesia ofrece algo más que reglas y lecturas. Ofrece compañeros, como estos tres santos que amaban estar en la naturaleza.

Cada uno de los cuales se adentró profundamente en ella -no para escapar, sino para encontrarse- nos muestran cómo el tiempo al aire libre puede convertirse en tiempo con Dios. Sus vidas, marcadas por la sencillez y la reverencia a la creación, ofrecen inspiración para configurar nuestro propio verano de maneras pequeñas pero significativas.

1 San Francisco de Asís (Fiesta: 4 de octubre)

San Francisco de Asís y el Niño Jesús

A menudo se recuerda a Francisco como el santo amable que hablaba con los pájaros, pero su amor por la creación no era sentimental. Era teología. Veía cada criatura, cada árbol y cada piedra, como un reflejo del Creador. Su Cántico de las criaturas alaba al sol y a la luna no como metáforas, sino como miembros reales de la familia de Dios: el hermano sol y la hermana luna.

Recorrió la campiña italiana descalzo, bendiciendo campos, abrazando leprosos y predicando bajo el cielo. Francisco nos enseña a ver el mundo natural no como un paisaje, sino como un texto sagrado, escrito por una mano amorosa.

Inténtalo: camina descalzo por la hierba o la arena. Reza despacio el Salmo 104. Permítete contemplar la belleza sin precipitarte.

2 San Carlos de Foucauld (Fiesta: 1 de diciembre)

Charles de Foucauld. © Archives-Zephyr/Leemage

Tras años de desilusión, Charles encontró la fe y la siguió hasta el inmenso silencio del Sahara. Vivió como ermitaño entre los tuaregs de Argelia, aprendiendo su lengua, adoptando su cultura y prefiriendo la presencia a la predicación. El desierto, severo y sorprendente, se convirtió en el escenario de su tranquila imitación de Cristo.

La vida de Charles nos recuerda que el tiempo al aire libre no siempre significa retiro, sino hospitalidad radical, escucha y testimonio humilde. Veía a Dios no sólo en la belleza del paisaje, sino también en la dignidad de su prójimo.

Inténtalo: Levántate temprano una mañana y sal a la calle antes de que el mundo se despierte. Observa cómo cambia la luz. Ofrece tu día a Dios en silencio.

3 San Gil (Fiesta: 1 de septiembre)

Poco se sabe con certeza sobre Gil, pero se le recuerda como un ermitaño del siglo VII que vivió en los bosques del sur de Francia. Eligió la soledad entre animales y árboles, lejos de ciudades y aclamaciones. Según la leyenda, sobrevivía a base de hierbas y leche de cabra, buscando no el aislamiento sino la intimidad: con Dios, con la naturaleza, con la quietud.

Gil nos invita a redescubrir lo sagrado en la sencillez. Su vida habla a quienes se sienten abrumados, invisibles o sobreestimulados. A veces, lo más sagrado que podemos hacer es alejarnos, no para siempre, sino el tiempo suficiente para escuchar.

Inténtalo: Pasa 10 minutos al aire libre sin tu teléfono. Sin música. Sin fotos. Solo escucha. Que sea oración.

Estos santos no ofrecen una lista de comprobación para una vida santa. Ofrecen una actitud: de atención, humildad y gratitud, no sólo en las capillas, sino en los campos, los desiertos y la luz del amanecer. A medida que avanza el verano, considere la posibilidad de salir al exterior no sólo para disfrutar del ocio, sino para renovarse.