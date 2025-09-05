Las enseñanzas que Carlo Acutis dio a su madre

Para la madre de Carlo, conocer y transmitir el testimonio de su hijo Carlo Acutis, próximamente canonizado, ha grabado las enseñanzas del joven en su corazón

El próximo santo millenial, Carlo Acutis, nos ha dejado diversas enseñanzas a lo largo de su ejemplar vida y testimonio de fe, mismas que su propia madre ha revelado y ha llevado a la práctica.

Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, explicó hace unos años para Aleteia la manera en la que su hijo cambió su vida personal y espiritual tras el testimonio de su hijo, pues ella en diversas ocasiones ha expresado que no venía de una familia donde se hablara mucho de la fe.

Un gran maestro

La madre de Carlo destacó que en él "se sentía la presencia de Cristo".

Su hijo fue para ella un maestro de fe a pesar de su corta edad. Gracias a este increíble testimonio es ella quien se ha dedicado compartir la fe.

Estas son algunas de las enseñanzas compartidas por su madre, que ahora podemos aplicar en nuestra vida.

1 La pureza de corazón

Antonia considera la pureza como una de las principales virtudes.

Ella cuenta que cuando Carlo pasaba frente a la televisión y la publicidad era un poco subida de tono se tapaba la vista para evitar ver esas imágenes.

2 Gran fe

También menciona que la fe de Carlo era muy grande, pues "iba a Misa todos los días, hacía adoración eucarística, rezaba a diario el Rosario y leía las Sagradas Escrituras". Por ello mismo muchos consideran que su vida fue extraordinaria en lo ordinario, pues vivir y expresar la fe a diario implica un compromiso y una gran unión con Cristo.

3 Generosidad

El corazón de Carlo siempre fue generoso, su propia madre ha explicado que él siempre buscaba ayudar a los demás, fue ahí que nació la iniciativa de crear una exposición en línea que ayudará a las personas a conocer los milagros eucarísticos.

En la escuela siempre fue un chico normal y a pesar de que no era el mejor jugador de fútbol, siempre se cuestionaba si lo que él hiciera agradaría a Jesús.

4 Ayuda a los necesitados

Carlo era de esas personas que no se lo pensaban dos veces cuando se trataba de ayudar a los demás en cualquier situación. Si a alguien le hacían bullying en la escuela, "él se daba cuenta y enseguida los tomaba bajo su ala protectora", mencionó su madre.

"Lo que él podía hacer, lo hacía. Ayudaba a las personas sin hogar que dormían bajo el pórtico de la Iglesia de noche llevando sacos de dormir, mantas, comida", comentó Antonia.

5 Ofrecimientos al Señor

Toda su vida fue una entrega total hacia Dios, ya que no solo se cuestionaba lo que le agradaba a Jesús, sino que también lo que hacía se lo ofrecía a Jesús.

Antes de fallecer, su madre recuerda que estando gravemente en el hospital, el médico que lo atendió y las enfermeras le preguntaron cómo se sentía, a lo que Carlo contestó: "Estoy bien, hay gente que sufre mucho más que yo".

Estas palabras sólo podían provenir de la íntima relación que llevaba Carlo con Jesús, explicó su madre. Añadiendo que "fue el fruto de una relación cultivada día tras día, hora tras hora".

