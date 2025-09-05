Inauguración del Borgo Laudato si’: “Cada criatura tiene un papel importante”, declara León XIV

El 5 de junio de 2025, el Papa León XIV inauguró el Borgo Laudato si' , una vasta finca ecológica ubicada en Castel Gandolfo. Concebido por iniciativa de Francisco, este lugar pretende ser un laboratorio de formación y sensibilización sobre la "ecología integral", que combina naturaleza, espiritualidad y compromiso social. León XIV animó al centro a cumplir su vocación, instándonos a "nunca olvidar que somos criaturas entre criaturas y no creadores".

La finca Borgo Laudato si' abarca 35 hectáreas de jardines y 20 hectáreas de tierras de cultivo, ubicada en los terrenos papales de Castel Gandolfo. Alberga un rico ecosistema con más de 3 mil plantas pertenecientes a 300 especies diferentes. Fue el Papa Francisco quien, en 2023, lanzó la idea de un laboratorio para una "ecología integral" que cuida la naturaleza y la dignidad humana, con el objetivo de "combinar la educación en ecología integral, la economía circular y generativa, y la sostenibilidad ambiental". La finca recibe su nombre de su famosa encíclica, Laudato si' (2015).

Tras llegar en coche alrededor de las 16:20 horas, León XIV recorrió los jardines de Villa Barberini en un pequeño carro, acompañado por su secretario, el director del Borgo Laudato si', el cardenal Fabio Baggio, y el director del centro de formación anexo al Borgo, el padre Manuel Dorantes, sacerdote de la diócesis de Chicago.

Primero se dirigió a la "capilla natural", un pequeño rincón verde donde se alza una estatua japonesa de la Virgen María frente a un estanque. El pontífice, que ya había rezado allí en julio para celebrar la primera "Misa por la Creación", dedicó un breve momento de oración tras saludar a varios empleados y sus familias.

Un recorrido completo por la finca

Bajo un sol radiante, León XIV recorrió la finca en su carro blanco, recorriendo primero los jardines de estilo italiano de Villa Barberini, su residencia de verano en julio y agosto. Después, se detuvo junto a un pequeño estanque para alimentar a los peces y frente a un parterre con su escudo de armas papal. Después, saludó a un pequeño grupo de personas que le ofrecieron vino y un "saturno" blanco, el tradicional sombrero eclesiástico de ala ancha.

El Papa fue recibido entonces por una familia de empleados del parque que le obsequiaron un caballo andaluz blanco, similar a los que montaba en Perú, con una silla de montar con el escudo papal. Siguiendo el juego, el pontífice le dio al animal una zanahoria y acarició a un ternero muy joven que le presentaron.

Luego León XIV atravesó los viñedos y los olivares para llegar a los nuevos edificios del Centro Laudato si'.Dos amplios edificios destinados a albergar actividades de formación y restauración. También saludó a numerosos directivos, empleados y personas que se benefician del programa de reinserción social del centro.

“Cada criatura tiene un papel importante”

Finalmente, visitó el gran invernadero circular del Borgo, un moderno edificio equipado con sistemas de recuperación de agua y paneles solares, donde pronunció un breve discurso antes de bendecir las instalaciones. En su discurso, el Papa destacó que no era raro que Jesús se refiriera a la naturaleza en la Biblia, señalando que nos invitaba explícitamente a "contemplar la creación".

"Cada criatura tiene un papel importante y específico en su diseño, y cada una es un 'bien', como lo enfatiza el Libro del Génesis", dijo. Recordó el "lugar especial reservado, en el acto creativo, para el ser humano", quien es "la criatura más hermosa, hecha a imagen y semejanza de Dios".

Sin embargo, este "privilegio" concedido por Dios al hombre "lleva consigo una gran responsabilidad: la de proteger a todas las demás criaturas", recordó el pontífice. Por lo tanto, todo hombre tiene la "vocación" de cuidar la Creación, aseguró, pero "sin olvidar jamás que somos criaturas entre las criaturas y no creadores".

El "legado" del Papa Francisco

León XIV citó repetidamente al Papa Francisco, en particular sus dos textos fundamentales sobre temas ecológicos: la encíclica Laudato si' (2015) y la exhortación apostólica Laudate Deum (2023). "El Borgo Laudato si' es una semilla de esperanza, que el Papa Francisco nos ha dejado como legado», afirmó, instando a sus empleados a ser fieles al mandato recibido del pontífice argentino: "Ser un modelo tangible de pensamiento, estructura y acción, capaz de promover la conversión ecológica mediante la educación y la catequesis".