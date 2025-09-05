Aleteia
Inauguración del Borgo Laudato si’: “Cada criatura tiene un papel importante”, declara León XIV

Photo of facilities of Borgo Laudato Si' in Castel Gandolfo

I.Media - publicado el 05/09/25
Concebido por el Papa Francisco, el Borgo Laudato Si' es un laboratorio de formación y sensibilización de ecología integral. Este viernes 5 de septiembre fue inaugurado por el Papa León XIV, quien citó sus palabras en repetidas ocasiones

El 5 de junio de 2025, el Papa León XIV inauguró el Borgo Laudato si' , una vasta finca ecológica ubicada en Castel Gandolfo. Concebido por iniciativa de Francisco, este lugar pretende ser un laboratorio de formación y sensibilización sobre la "ecología integral", que combina naturaleza, espiritualidad y compromiso social. León XIV animó al centro a cumplir su vocación, instándonos a "nunca olvidar que somos criaturas entre criaturas y no creadores".

Tags:
ecologiapapa leon xivsanta sede
