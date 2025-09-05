Aleteia
El secreto espiritual detrás de la famosa escultura de Carlo Acutis

carlo acutis escultura en españa sebastian-Sanchez

Courtesy of Sebastián Sánchez @sacredart.sebastian

El artista Sebastían Sánchez junto a su obra, inspirada en Carlo Acutis

Carlos Zapata - publicado el 05/09/25
El artista Sebastián Sánchez cuenta en Aleteia detalles inéditos sobre la preparación interior que requirió lograr esta bellísima obra para Dios. Una hermosa pieza dedicada al joven beato que, además, entraña una conmovedora súplica al Espíritu Santo

“Mediante la oración se intenta con humildad que sea el Espíritu Santo quien haga la obra”. Lo confiesa el artista plástico de 33 años que dio vida a la famosa escultura del próximo santo italiano, el fascinante “Influencer de Dios”, Carlo Acutis.

