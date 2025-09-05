El jueves se colgaron en la fachada de la Basílica de San Pedro dos enormes tapices que representan a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Encargados por la Fábrica de San Pedro, fueron realizados con gran esmero por una pequeña empresa italiana y permanecerán colocados hasta el domingo, ofreciendo a todos los fieles el retrato de estos dos jóvenes católicos que la Iglesia se dispone a convertir en modelos. Y para este gran acontecimiento, el servicio postal y filatélico del Vaticano también ha marcado la ocasión: el 7 de septiembre se emitirán dos sellos con las efigies de los jóvenes santos.

De Roma a Asís, de Turín a Brasil, crece el fervor por Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes testigos de la fe que serán canonizados el domingo 7 de septiembre

El número de fieles que se espera en Roma para la canonización es aún difícil de estimar, ya que no se han dado a conocer cifras oficiales. La muerte del Papa Francisco y el cambio de fechas de las canonizaciones previstas inicialmente, anunciadas por León XIV en un consistorio el 13 de junio, han impedido probablemente a algunas personas realizar el viaje. Pero se espera que muchos asistan. La Prefectura de Roma ya ha anunciado el cierre de muchas de las calles que rodean el Vaticano para facilitar la circulación de los fieles, y prevé ampliar el perímetro de seguridad en caso de gran afluencia.

Frassati homenajeado en Turín y Roma

Como gran promotora de la causa de Pier Giorgio Frassati, la Acción Católica Italiana ha hecho mucho en las últimas semanas para poner de relieve a su antiguo miembro. Tras las "Jornadas Frassati" organizadas este verano, este sábado, víspera de la canonización, se celebrará en Roma un gran seminario internacional seguido de una vigilia de oración y adoración.

El Politécnico de Turín ha inaugurado una exposición en honor de su antiguo alumno, destacando su comprometida carrera. Pier Giorgio estuvo a punto de obtener el título de ingeniero, pero no pudo completarlo debido a su repentina muerte en 1925.

La arquidiócesis de Turín también ha inaugurado un espacio expositivo, titulado "Hacia el Otro", en honor del futuro santo fallecido hace cien años. Y el cardenal arzobispo de Turín, Roberto Repole, que estará en Roma con un grupo de peregrinos, celebrará una Misa de acción de gracias el 28 de septiembre en la catedral donde reposan los restos de Pier Giorgio Frassati.

Otra iniciativa, esta vez apoyada por la diócesis de Milán, es un "sendero digital" que lleva a dar un paseo espiritual por las montañas siguiendo las huellas de Pier Giorgio, gran aficionado al alpinismo. Con el mismo espíritu, el periodista Antonello Sica ha publicado un libro dedicado a los "Sentiers Frassati", senderos creados en toda Italia por el Club Alpino Italiano en homenaje al santo montañés. Y Acción Católica no se queda atrás: ha lanzado una gama de ropa, bolsos y accesorios de montaña con la etiqueta "Hacia las alturas", en homenaje a Pier Giorgio.

Una verdadera "Carlomanía"

El entusiasmo en torno a la canonización de Carlo Acutis se apoya en dos pilares católicos italianos: la arquidiócesis de Milán, donde el niño creció y murió, y el santuario franciscano de Asís, donde reposan sus restos. Se esperan más de mil peregrinos de la capital lombarda, encabezados por su arzobispo, monseñor Mario Delpini. Para la ocasión, monseñor Delpini ha ideado un diálogo entre Carlo Acutis y Jesús, en el que el joven italiano cuestiona su popularidad.

"Los santos embellecen la Iglesia y hacen atractivo el camino de la santidad, porque se convierten en instrumentos del Espíritu Santo", responde Jesús.

El lunes se celebrará una Misa de acción de gracias en la Basílica de San Pedro, seguida de otra el lunes siguiente en la catedral de Milán. En las semanas siguientes a la canonización, las capellanías de la ciudad ambrosiana acogerán un "equipo de oración" que transportará las reliquias del nuevo santo. También se rebautizará con el nombre de Carlo Acutis una escuela de un barrio de Milán.

Desde Asís, unos 800 peregrinos viajarán a Roma. La ciudad umbra se ha convertido en un foco de devoción a Carlo Acutis desde que sus restos reposan en el santuario franciscano del Expolio. La diócesis de Asís ha anunciado que la pequeña iglesia espera unos 7 mil visitantes el día de la canonización. Las celebraciones continuarán hasta el 12 de octubre, fiesta de san Carlo, con una Misa celebrada por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin.

Son muchas las iniciativas en torno a Carlo: en Scauri, en el Lacio, se descubrirá una estatua de Carlo tras una peregrinación de motociclistas. En Austria, el padre Heinz Purrer, sacerdote y compositor, ha escrito una "Misa Carlo Acutis" y un musical que se representarán en la diócesis de Linz este otoño. En Campo Grande, Brasil, se expone durante toda la semana una sudadera que perteneció al futuro santo. Fue aquí, en 2010, donde Matheus Lins Vianna, de 6 años, se curó de una grave malformación pancreática tras tocar una reliquia de Carlo en la capilla de São Sebastião. Esta curación fue reconocida como milagrosa por la Santa Sede, lo que permitió su beatificación.