Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Crece el fervor por Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
tapestry-portrait-blessed-carlo-acutis-blessed-pier-giorgio-frassati-canonization-st.-peters-basilica-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Camille Dalmas - publicado el 05/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
De Roma a Asís, de Turín a Brasil, crece el fervor por Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes testigos de la fe que serán canonizados el domingo 7 de septiembre

El jueves se colgaron en la fachada de la Basílica de San Pedro dos enormes tapices que representan a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Encargados por la Fábrica de San Pedro, fueron realizados con gran esmero por una pequeña empresa italiana y permanecerán colocados hasta el domingo, ofreciendo a todos los fieles el retrato de estos dos jóvenes católicos que la Iglesia se dispone a convertir en modelos. Y para este gran acontecimiento, el servicio postal y filatélico del Vaticano también ha marcado la ocasión: el 7 de septiembre se emitirán dos sellos con las efigies de los jóvenes santos.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
canonizacioncarlo acutisPier Giorgio Frassatisantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día