‘Untamed’: sobre crímenes, traumas y redención

Esta serie es uno de los mayores éxitos del verano

La miniserie más popular de este verano, o al menos una de las más vistas, se titula Untamed (Indomable, en España), la estrenó Netflix a mediados de julio y pronto hizo furor. En solo seis episodios nos adentra en los entresijos del Parque Nacional de Yosemite, donde un investigador y una mujer empleada como guardabosques deben averiguar las causas de la muerte de una joven.

El protagonismo recae en Eric Bana, quien parece haberle cogido gusto a interpretar a policías, como pudimos comprobar en su personaje del agente federal Aaron Falk en Años de sequía y Naturaleza salvaje. En Indomable es Kyle Turner, un investigador tan dolido y torturado por la muerte de su hijo cuando era niño que la pérdida le ha transformado el carácter: con todo el mundo se muestra borde, hosco, reservado e introvertido. Ni siquiera el padrino de su vástago y compañero de trabajo Paul Souter (Sam Neill) logra arrancarle una sonrisa aunque de vez en cuando le sirva de sostén y de ayuda.

Al inicio del episodio piloto dos muchachos escalan una montaña cuando el cadáver de una chica cae desde la cima. A Turner, una auténtica molestia para sus jefes, lo emparejan con Naya Vasquez (Lily Santiago), una guardabosques recién llegada de Los Ángeles que trata de sobrevivir en el nuevo entorno junto a su hijo después de huir de su marido: un ex poli violento y corrupto.

Turner y Vasquez deberán averiguar, primero, si fue un suicidio, un asesinato o un accidente. Pronto verán que la trama se complica y que las pistas les van conduciendo a territorios donde imperan el tráfico de drogas, los asuntos turbios y un pasado que nadie quiere remover (excepto Turner, obsesionado con las desapariciones y los homicidios relacionados con Yosemite).

Familias rotas y relaciones entre padres e hijos

Podemos ver Untamed con los ojos de un espectador que solo busca intriga y entretenimiento. Pero lo más interesante de la serie, y lo que le confiere su densidad, y lo que nos acaba atrapando, son sus capas interiores: esto es, su exploración del dolor tras la pérdida de un hijo, sobre todo mediante los personajes de Kyle Turner y la que antaño fue su mujer, Jill (Rosemarie DeWitt): su matrimonio no consiguió sobrevivir a ese duelo. Jill no logra pasar página y no es feliz con su nueva pareja. Kyle, por su parte, se imagina que su hijo pasa tiempo con él, que le acompaña por los bosques en su búsqueda de indicios y que se tumba a su lado para ver la lluvia de estrellas por la noche. Turner, absorbido por el trauma, ha recreado un fantasma en su imaginación como método de supervivencia.

Indomable no solo nos habla de una familia rota, sino de varias. En el caso de Kyle y Jill fue porque un hombre mató a su hijo y no podrán recuperarse nunca, en el de Vásquez planea la sombra de ese padre peligroso: ella tiene que criar al niño sin su ayuda y teme que, en aquellos bosques, pueda correr la misma suerte que el hijo de Turner. Cuando los agentes empiezan a encontrar pistas sobre la chica que cayó de la cima, Lucy, descubren que también provenía de una familia rota: una madre muerta, un padrastro y su misteriosa desaparición en la infancia.

Pero es Eric Bana, sin olvidarnos del buen oficio habitual de Sam Neill, quien confiere solidez a la serie gracias a su interpretación. Como espectadores, al principio podemos sentir cierta aversión por su trato con la gente, pero pronto nos compadecemos de él porque no solo es un hombre que sufre y se ha visto arrastrado por el trauma: también es alguien que busca cierto tipo de redención (o de reparación) y sabe que solo puede conseguirla mediante la resolución del problema, es decir, resolver las causas de la muerte de Lucy.

Hay una faceta muy positiva de su personaje: su respeto por la naturaleza y su exploración de los bosques. Turner le enseña a Vásquez que es mejor adentrarse en la espesura y los caminos a lomos de caballos en vez de desplazarse con los coches: los animales no contaminan, son puros y permiten el paso por regiones a las que un vehículo no puede acceder y donde los paisajes están menos transitados por los turistas.