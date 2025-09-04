Signos visibles sacramentales ¿Por qué son importantes?

Ver para creer, es un antiguo dicho muy popular a través del tiempo por la realidad que encierra. En el ámbito espiritual es un requisito cuando la fe es débil o no es suficiente. El Señor Jesús conocía perfectamente esta necesidad humana y por eso agregó signos visibles a los sacramentos.
Signos del mundo de los hombres
El Catecismo dice que "Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos" (CEC 1145). Y profundiza en que esta pedagogía divina de la salvación tiene su raíz en la obra creación y en la cultura humana.
De esa manera, los signos nos ayudan a conocer lo que Dios desea que recibamos. Estos se realizan a través de objetos comunes y bien conocidos por el ser humano. Por ello, el Catecismo continúa diciendo:
En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios (CEC 1146).
Los signos sacramentales
Por lo anterior, los sacramentos se conforman por elementos visibles para conferir lo invisible: las gracias sacramentales que transforman el alma de quien lo recibe.
Nuevamente, el Catecismo explica:
Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la Antigua Alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo, y prefiguran y anticipan la gloria del cielo (CEC 1152).
¿Y cuáles son esos signos? Podemos encontrarlos de varios tipos: Las palabras, las acciones, los cantos, el canto, la música, las imágenes sagradas. Además, están los signos propios de cada sacramento: agua para el Bautismo, aceite para la Confirmación, la Unción de enfermos, el Orden Sagrado y el Bautismo; el pan y vino pala la Eucaristía; las palabras de consentimiento el Matrimonio y de absolución en la Confesión.
Como podemos ver, desde el Antiguo Testamento encontramos prefigurado aquellos signos que el Señor Jesús utilizaría para dejarnos los sacramentos que administra la Iglesia, cumpliendo su mandato, y que nos otorga las gracias necesarias para hacernos más fácil llegar al cielo.