León XIV al presidente israelí: La solución de dos Estados, “la única salida” a la guerra de Gaza

I.Media - publicado el 04/09/25
Isaac Herzog, presidente de Israel, llegó al Vaticano el jueves 4 de septiembre alrededor de las 10:00 horas y fue recibido por el Papa León XIV y el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin

El presidente israelí, Isaac Herzog, fue recibido en el Vaticano por el Papa León XIV el jueves 4 de septiembre de 2025. Durante la audiencia, el pontífice abordó la trágica situación en Gaza, enfatizando la importancia de garantizar un futuro para el pueblo palestino mediante la promoción de una solución de dos Estados, la única salida a la guerra en curso. El presidente le aseguró que Israel está comprometido con la seguridad de los cristianos en Oriente Medio.

Tags:
guerraisraelpapa leon xivsanta sede
