León XIV al presidente israelí: La solución de dos Estados, “la única salida” a la guerra de Gaza

El presidente israelí, Isaac Herzog, fue recibido en el Vaticano por el Papa León XIV el jueves 4 de septiembre de 2025. Durante la audiencia, el pontífice abordó la trágica situación en Gaza, enfatizando la importancia de garantizar un futuro para el pueblo palestino mediante la promoción de una solución de dos Estados, la única salida a la guerra en curso. El presidente le aseguró que Israel está comprometido con la seguridad de los cristianos en Oriente Medio.

Isaac Herzog, presidente de Israel, llegó al Vaticano el jueves 4 de septiembre alrededor de las 10:00 horas y fue recibido por el Papa León XIV y el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin

Isaac Herzog llegó al Vaticano alrededor de las 10:00 h, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, y fue recibido por el Papa y posteriormente por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en el Palacio Apostólico. Excepcionalmente, el comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede tras la reunión fue muy detallado e informó no solo sobre la reunión en la Secretaría de Estado, sino también sobre la que mantuvo con el Pontífice en sus Apartamentos Apostólicos.

Según el comunicado difundido, el tema principal de la reunión fueron los numerosos conflictos en Oriente Medio, con especial atención a la trágica situación en Gaza. La Santa Sede expresó su esperanza de una rápida reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos, y pidió decisiones valientes y el apoyo de la comunidad internacional para facilitar la liberación de los rehenes, la firma urgente de un alto el fuego permanente y la entrega de ayuda humanitaria.

La declaración enfatizó además la importancia del pleno respeto del derecho humanitario. Afirmó que las partes debatieron cómo garantizar un futuro para el pueblo palestino, así como la paz y la estabilidad en la región, y que la Santa Sede reafirmó que la solución de dos Estados era la única salida posible a la guerra en curso. También se abordaron la situación en Cisjordania, la importante situación en la ciudad de Jerusalén y el lugar de las comunidades cristianas en Oriente Medio.

Herzog se compromete con la seguridad de los cristianos

En su cuenta de X , Isaac Herzog agradeció al Papa su cálida bienvenida y su liderazgo en la promoción de la paz mundial. Sin mencionar a Gaza, insistió en que la liberación de los rehenes israelíes cautivos de Hamás era el primer paso esencial hacia un futuro mejor para toda la región. "Israel anhela el día en que los pueblos de Oriente Medio, los hijos de Abraham, vivan juntos en paz, conviviendo y con esperanza", afirmó.

El jefe de Estado israelí también afirmó que su país está "comprometido con la libertad religiosa" y "orgulloso de su comunidad cristiana". Tras los ataques del 17 de julio contra la Iglesia católica en Gaza, y ante la intensificación de las tensiones entre los cristianos residentes en Jerusalén y Cisjordania y los ciudadanos israelíes en los últimos meses, Isaac Herzog declaró que Israel "se compromete a garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades cristianas en Tierra Santa y en todo Oriente Medio, y a preservar su lugar único".

El presidente israelí, quien regresó a Roma ese mismo día, también tenía previsto visitar los archivos y la biblioteca del Vaticano. El sitio web presidencial israelí anunció que su visita se centraría en "la liberación de rehenes, la lucha contra el antisemitismo a nivel mundial y la protección de las comunidades cristianas en Oriente Medio".

Relaciones tensas entre la Santa Sede e Israel

Al final del pontificado del Papa Francisco, las relaciones entre Israel y la Santa Sede se habían tensado debido a las declaraciones del pontífice argentino sobre la guerra en Gaza. En su funeral, el 26 de abril, el Estado judío estuvo representado únicamente por su embajador. Por otro lado, la presencia del presidente Herzog en la misa de investidura de León XIV, el 18 de mayo, se consideró una señal de mayor cercanía.

En julio, el Papa León XIV expresó su profundo pesar tras el bombardeo israelí de la única parroquia católica de Gaza, que dejó tres muertos y varios heridos, entre ellos el párroco, el padre Gabriel Romanelli. Posteriormente, el Papa habló por teléfono con el presidente palestino Mahmud Abás y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigiendo la liberación de los rehenes y el fin de la barbarie de la guerra.

Un presidente a veces en desacuerdo con su primer ministro

Dado que Israel tiene un sistema parlamentario, la mayor parte del poder ejecutivo reside en el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien, por lo tanto, es el principal responsable de la toma de decisiones en la actual guerra israelí en la Franja de Gaza. Sin embargo, el presidente Herzog, cuyo papel se limita en gran medida a la representación internacional, se distanció de su primer ministro el pasado marzo al declararse "profundamente perturbado" por la reanudación de la ofensiva israelí en Gaza.

"Es inconcebible enviar a nuestros hijos al frente mientras se promueven iniciativas controvertidas y (...) que generan profundas divisiones en nuestra nación", declaró el presidente en aquel momento, en una inusual expresión pública de desacuerdo con el jefe de gobierno.

"Es impensable reanudar la lucha mientras se persigue la sagrada misión de repatriar a nuestros rehenes", añadió.