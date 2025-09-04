Intervenciones de san José por la Madre Teresa de Calcuta

La vida de santa Teresa de Calcuta atestigua su fuerte devoción a san José, padre adoptivo de Jesús. Ella lo invocaba y le rezaba, y él intervenía para ayudarla

Santa Teresa de Calcuta tenía una devoción especial por san José. Siempre que había una necesidad especial, la Madre Teresa se dirigía con fe al que consideraba Copatrono de la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Y la ayuda llegaba rápidamente.

La lata de aceite

Tan grande era la confianza de la monja en el Santo, que si a veces la petición se demoraba, ponía la estatuilla contra la pared, ¡como castigo! Una vez no había aceite de soya en la casa, que se utilizaba para cocinar la comida y distribuirla entre los pobres.

La Madre Teresa dijo entonces a la monja encargada de la cocina que dibujara una lata de aceite y colocara el papel debajo de la estatuilla de san José. La monja no sabía dibujar y sus esfuerzos dieron como resultado algo que se parecía vagamente a una lata rectangular. Antes, las latas de aceite que enviaba la organización Catholic Relief Service eran redondas, pero los que llegaron un par de días después eran por primera vez rectangulares, ¡casi como si san José hubiera querido poner su firma en ellos!

Las estampas de san José y la rupia

En otra ocasión, su amigo, el padre Henry D'Souza, inició una colecta para imprimir estampas de san José con el fin de aumentar la devoción, y le dijo a la Madre que le diera la primera ofrenda.

El jesuita no sabía que a la Madre Teresa solo le quedaba una rupia, pero ella se la dio, confiando plenamente en la Divina Providencia. Luego, colocó la estatua del santo en la alcancía, diciéndole: "Quédate aquí hasta que nos traigas algo".

Al día siguiente, la Madre fue a la escuela calcuta de "Montijl" y trabajó largamente con el padre Enrique, quien al final de la jornada le entregó un sobre que había recibido para ella de un desconocido, en el que, para su gran sorpresa, ¡había nada menos que 100 rupias!