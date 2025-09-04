Silvia Correale, postuladora de la causa de canonización de Pier Giorgio Frassati desde 2010, repasa para Aleteia la vida del joven y los milagros que llevaron a su canonización

Fue a través del escultismo (movimiento scout) que lo conocí. Descubrí un modelo a seguir para el joven que había en mí, un testigo que practicaba una caridad desbordante, que había forjado amistades castas y sólidas, y que, como yo, amaba la naturaleza y la montaña. En el instituto de París, mi padre espiritual también me había dado su biografía para leer. El año pasado, completé un año de prácticas en una parroquia de la diócesis de Roma. En la capilla de la adoración, el sacerdote había instalado un retrato de Pier Giorgio Frassati. El futuro santo me acompañó en mi camino vocacional.

¿Es un modelo a seguir para los jóvenes italianos que has conocido?

Tengo la impresión de que Pier Giorgio Frassati es más conocido en Francia o Estados Unidos, donde se ha propuesto mucho esta figura del joven cristiano aventurero que nos llama a superarnos y a buscar la santidad. En Italia, últimamente, se habla principalmente de Carlo Acutis, que será canonizado ese mismo día.

¿Cómo puede la vida de Pier Giorgio Frassati iluminar a un joven católico de hoy?

Pier Giorgio Frassati puede inspirar a los jóvenes el deseo de santidad. Ser santo fue una búsqueda diaria para él. No fue sacerdote ni llegó a ser mártir. Pero desde su más tierna infancia, se esforzó por vivir el Evangelio al pie de la letra, con una libertad desconcertante. Los pobres siempre estuvieron en el centro de sus preocupaciones.

De niño, cuando una madre pobre y su hijo descalzo llamaron a la puerta de la familia Frassati, Pier Giorgio les dio sus zapatos, pidiéndoles que corrieran antes de que su familia se diera cuenta. Hasta la víspera de su muerte, se encargó de enviar dinero o medicinas a los más vulnerables. Como dijo Juan Pablo II, Pier Giorgio Frassati fue el hombre de las ocho bienaventuranzas.

¿De dónde viene esta caridad exacerbada?

La familia Frassati era muy adinerada. Su padre, Alfredo Frassati, fue senador, embajador y director del importante diario La Stampa. Pier Giorgio creció en este ambiente de la alta sociedad católica turinés. Pero su catolicismo era convencional, y no fueron sus padres quienes lo animaron a trabajar con los pobres. De hecho, solo descubrieron la magnitud de su labor después de su muerte, cuando miles de personas acudieron a rendirle homenaje.

Creo que su generosidad es una gracia de Dios que ha cultivado a lo largo de los años. Su ayuda a los pobres también está ligada a su amor por la Eucaristía. A los 13 años, obtuvo el permiso de su madre para asistir a Misa todos los días. Entonces decía: "Jesús me visita todos los días a través de la Comunión, y yo le devuelvo la visita con mucha modestia visitando a los pobres". Entendía que la Eucaristía era el sacramento de la caridad.

Mencionaste a sus padres. ¿Cuál era su relación con ellos?

A menudo se ha destacado una supuesta oposición entre ellos. Prefiero hablar de un malentendido. Pier Giorgio recibió una educación estricta. A pesar de sus esfuerzos, no fue un estudiante muy bueno y su padre era muy estricto con él. Quería que su hijo asumiera algún día la dirección de La Stampa .

Pier Giorgio, por su parte, se embarcó en estudios de ingeniero de minas para estar más cerca de los pobres. Pero sentía un gran respeto por sus padres. Sabía muy bien que, el día que su padre le pidiera que asumiera el cargo, lo haría.

Cuando el joven Frassati se enamora de una joven, finalmente decide renunciar a sus sentimientos. ¿Se debe esto a la presión familiar?

Sí, se enamoró de Laura Hidalgo, una joven de origen mucho más modesto que él. Pero en el fondo, sabía que una historia así no podía terminar en matrimonio. Probablemente no quería lastimar a sus padres. Así que, por amor a ellos, pero también a Laura, a quien no quería lastimar, decidió renunciar a sus sentimientos.

Este episodio puede resultar difícil de comprender hoy, pero da testimonio de la grandeza de Pier Giorgio. Para él, comenzar una relación ya era un paso hacia el matrimonio. Su testimonio también demuestra que en el amor siempre hay una decisión que tomar. Hay algo reconfortante en ello. ¡Que un seminarista o un sacerdote se enamore no significa que deba abandonar el celibato!

Pier Giorgio Frassati fue un hombre de acción, comprometido con la justicia social, pero también con la paz. ¿Cómo puede ser una fuente de inspiración hoy?

Pier Giorgio se opuso con valentía a la guerra. En 1923, cuando el ejército francés invadió el Ruhr en respuesta a la falta de pago de las reparaciones de guerra por parte de Alemania, escribió un mensaje de apoyo a la juventud católica en un periódico alemán. Consideraba inaceptable que un ejército extranjero pisoteara las fronteras de un estado soberano. En el contexto europeo actual, esto da que pensar. Además, Pier Giorgio participó en un proyecto estudiantil católico que abogaba por la Pax Romana en Europa. Consideraba que los cristianos europeos tenían un papel que desempeñar en el establecimiento de una paz verdadera. La última vez que vi a Wanda Gawronska, la sobrina de 97 años de Pier Giorgio, se lamentaba del regreso de la guerra a Europa. Me preguntó si algún estudiante pensaba en revivir la Pax Romana .

¿Cuál era la posición de Pier Giorgio Frassati sobre el fascismo?

Nunca aceptó la más mínima amistad con el fascismo. Pier Giorgio era cercano al Partido Popular Italiano, fundado por un sacerdote y que promovía los principios de la democracia cristiana. Pero se sintió decepcionado cuando este movimiento se comprometió con los fascistas en 1922. Al año siguiente, también renunció a un grupo estudiantil católico, el Círculo Cesare Balbo, al enterarse de que la pancarta del grupo había sido desplegada en un balcón en honor a Mussolini mientras este pasaba por las calles de Turín.