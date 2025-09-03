Aleteia
(VIDEO) La vida de la futura beata María Magdolna Bódi

Fátima Navarro - publicado el 03/09/25
María Magdalena Bodi entregó su vida por amor a Cristo, con la pureza como estandarte y la fe como escudo

María Magdalena Bodi, joven húngara de origen humilde, vivió con profunda devoción y entrega al prójimo, hasta ofrecer su vida por defender su dignidad y su fe. Su historia, marcada por el amor a Cristo y la fidelidad a su vocación, culminará con su canonización el próximo 6 de septiembre de 2026, como testimonio luminoso de pureza, valentía y esperanza para el mundo.

«Qué hermosa es la vida de quien puede estar cerca de Dios».

Descubre en el siguiente video el inspirador testimonio de vida de María Magdalena Bodi.

