León XIV: La sed de Jesús en la cruz se une al “grito de la humanidad herida”

I.Media - publicado el 03/09/25
Este miércoles, el Papa León XIV desarrolló su catequesis sobre la pasión de Cristo. "Dios salva no actuando, sino dejándose hacer. No venciendo el mal por la fuerza, sino aceptando hasta la médula la debilidad del amor", enfatizó

"En la cruz, Jesús no aparece como un héroe victorioso, sino como un mendigo de amor", explicó el Papa León XIV durante la audiencia general del 3 de septiembre de 2025, celebrada en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles, entre ellos numerosos niños, a quienes el Papa bendijo en un ambiente cálido. El Papa desarrolló una catequesis sobre la pasión de Cristo, deteniéndose en dos palabras del Evangelio de Juan: "Tengo sed(19,28)"Todo está cumplido" (19,30).

Tags:
audiencia generalcatequesispapa leon xiv
