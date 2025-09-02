Patrick McGuire es un joven padre católico con poco más de 50 mil seguidores en redes sociales, quien gracias a sus videos que combinan humor, fe y música sacra inspira a miles de personas. Nunca imaginó que su vocación como músico de iglesia llegaría tan lejos.
Lo que comenzó como una forma de mostrar la vida diaria de un papá que toca el órgano mientras cuida a sus hijas, se convirtió en un testimonio vivo de cómo la belleza de la liturgia puede llegar a las familias jóvenes. Te compartimos en el siguiente video su inspiradora vida de evangelización a través de la música y con su familia.