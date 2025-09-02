Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Este músico católico inspira con su testimonio en redes

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - Theresa Civantos Barber - publicado el 02/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Este joven, padre de familia, ha cautivado las redes sociales con su talento musical al servicio de la Iglesia

Patrick McGuire es un joven padre católico con poco más de 50 mil seguidores en redes sociales, quien gracias a sus videos que combinan humor, fe y música sacra inspira a miles de personas. Nunca imaginó que su vocación como músico de iglesia llegaría tan lejos.

Lo que comenzó como una forma de mostrar la vida diaria de un papá que toca el órgano mientras cuida a sus hijas, se convirtió en un testimonio vivo de cómo la belleza de la liturgia puede llegar a las familias jóvenes. Te compartimos en el siguiente video su inspiradora vida de evangelización a través de la música y con su familia.

(VIDEO) La paternidad en la Biblia
Te puede interesar :(VIDEO) La paternidad en la Biblia
¿Sigue siendo relevante el canto gregoriano en la actualidad?
Te puede interesar :¿Sigue siendo relevante el canto gregoriano en la actualidad?
Ingeniero de tu salvación: ¿cómo puedes serlo?
Te puede interesar :Ingeniero de tu salvación: ¿cómo puedes serlo?

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
músicatestimoniovideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día