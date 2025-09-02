Video del Papa: León XIV nos invita a rezar por “nuestra relación con toda la Creación”

La relación con toda la creación es la intención de oración del Papa León XIV para el mes, difundida por los medios de comunicación de la Santa Sede el 2 de septiembre de 2025.
Mientras la Iglesia católica celebra el décimo aniversario de la encíclica Laudato si' del Papa Francisco sobre la ecología integral, el Papa León XIV invita a los cristianos a rezar este mes de septiembre por la relación de la humanidad "con toda la Creación".
Esta intención de oración forma parte de la iniciativa "Tiempo para la Creación", que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre, festividad de san Francisco de Asís, y reúne a cristianos de diferentes confesiones en oración y acción para cuidar la Tierra.
En este video de dos minutos, el Papa León XIV habla en inglés y ofrece una original oración a Dios. "Ayúdanos a descubrir tu presencia en cada criatura, para que, reconociéndola plenamente, nos sintamos responsables de esta casa común", pide el Papa. Concluye su oración con las palabras de san Francisco de Asís, "Alabado seas, Señor", las mismas que dieron origen al título de la encíclica de su predecesor el Papa Francisco.
Para el padre Cristóbal Fones, director de la Red Mundial de Oración del Papa, León XIV subraya la interconexión de este mundo. "El bienestar humano no puede separarse del de los demás habitantes de la tierra y del 'estado de salud' de nuestro planeta", resume.
Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha insistido en varias ocasiones en la protección del medio ambiente. El viernes viajará a Castel Gandolfo para inaugurar el centro ecológico "Borgo Laudato si'" de la Santa Sede, un vasto ecosistema que contiene más de 3 mil plantas de 300 especies diferentes.
Intención de oración del Papa León XIV para el mes de septiembre "Por nuestra relación con toda la Creación
Recemos para que, inspirados por san Francisco, experimentemos nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto.
Señor, Tú amas todo lo que has creado
y nada existe fuera del misterio de Tu ternura.
Toda criatura, incluso la más pequeña
es fruto de Tu amor y tiene su lugar en este mundo.
Incluso la vida más sencilla o fugaz está rodeada de Tus cuidados.
Siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, queremos decirte hoy:
"¡Alabado seas, Señor mío!
A través de la belleza de la creación
Tú te revelas como fuente de bondad. Te pedimos
que abras nuestros ojos para reconocerte
para aprender, a través del misterio de Tu cercanía a toda la creación,
que el mundo es infinitamente más que un problema por resolver.
Es un misterio que hay que contemplar con gratitud y esperanza.
Ayúdanos a descubrir Tu presencia en cada criatura,
para que al reconocerla plenamente
podamos sentirnos responsables de esta casa común
donde nos invitas a cuidar, respetar y proteger
la vida en todas sus formas y posibilidades.
Alabado seas, Señor.
Amén