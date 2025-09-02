Video del Papa: León XIV nos invita a rezar por “nuestra relación con toda la Creación”

La relación con toda la creación es la intención de oración del Papa León XIV para el mes, difundida por los medios de comunicación de la Santa Sede el 2 de septiembre de 2025.

En septiembre, el video del Papa llama a la oración por la relación de la humanidad "con toda la Creación". Inspirado en san Francisco, ofrece esta plegaria

Mientras la Iglesia católica celebra el décimo aniversario de la encíclica Laudato si' del Papa Francisco sobre la ecología integral, el Papa León XIV invita a los cristianos a rezar este mes de septiembre por la relación de la humanidad "con toda la Creación".

Esta intención de oración forma parte de la iniciativa "Tiempo para la Creación", que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre, festividad de san Francisco de Asís, y reúne a cristianos de diferentes confesiones en oración y acción para cuidar la Tierra.

En este video de dos minutos, el Papa León XIV habla en inglés y ofrece una original oración a Dios. "Ayúdanos a descubrir tu presencia en cada criatura, para que, reconociéndola plenamente, nos sintamos responsables de esta casa común", pide el Papa. Concluye su oración con las palabras de san Francisco de Asís, "Alabado seas, Señor", las mismas que dieron origen al título de la encíclica de su predecesor el Papa Francisco.

Para el padre Cristóbal Fones, director de la Red Mundial de Oración del Papa, León XIV subraya la interconexión de este mundo. "El bienestar humano no puede separarse del de los demás habitantes de la tierra y del 'estado de salud' de nuestro planeta", resume.

Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha insistido en varias ocasiones en la protección del medio ambiente. El viernes viajará a Castel Gandolfo para inaugurar el centro ecológico "Borgo Laudato si'" de la Santa Sede, un vasto ecosistema que contiene más de 3 mil plantas de 300 especies diferentes.

Intención de oración del Papa León XIV para el mes de septiembre "Por nuestra relación con toda la Creación

Recemos para que, inspirados por san Francisco, experimentemos nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto.