Los pensamientos espirituales inéditos de Carlo Acutis, publicados en español

Diocesan-WYD-ROME-Sanctuary-of-Divine-Love-2024

Antoine Mekary | ALETEIA

Majo Frias - publicado el 02/09/25
Las reflexiones, testimonios, oraciones y anécdotas encontradas tras su muerte han sido reunidas y editadas cautelosamente para conocer mejor el corazón de Carlo Acutis

En el marco de la canonización Carlo Acutis -el primer santo millennial, conocido como el friki de Dios- el Grupo Loyola publica en español dos libros con pensamientos inéditos del joven santo, reunidos por su madre, Antonia Salzano, tras la muerte de Carlo.

No yo, sino Dios y La misa me santifica reúnen reflexiones, oraciones y anécdotas personales que Carlo dejó escritas en su computadora. Ambos volúmenes forman parte de una trilogía, cuyo tercer volumen será publicado pronto.

Entre los cientos de textos encontrados por su madre existen pensamientos, plegarias y planes de catequesis y de evangelización en Internet, así como notas sobre la vida de otros santos. Con la ayuda de colaboradores implicados en su causa de canonización, estos textos se editaron cuidadosamente para dar forma a su legado espiritual, que hoy es accesible para los lectores hispanohablantes.

Estos libros, además de permitir una aproximación a la vida de fe de este joven santo, nos descubren cómo Carlo buscó contagiar su amor por la Eucaristía a través de la tecnología. Esto se convierte en un testimonio actual y concreto para todos los jóvenes que enfrentan el reto de combinar tecnología, avances y vida espiritual.

La editorial reconoce en estos libros una “mirada personal que actualiza el mensaje de La imitación de Cristo”, libro clásico que inspiró al santo.

No yo, sino Dios: menos ego y más generosidad

libros carlo acutis
Courtesy of Grupo de Comunicación Loyola

En No yo, sino Dios: menos ego y más generosidad, las reflexiones de Carlo giran en torno a poner a Dios en el centro en la vida cotidiana para dejar que el propio corazón sea transformado. Con este libro, vemos que la tristeza -como explicó él mismo- brota al encerrarse en uno mismo.

Organizado por Antonia y Nicola Gori, periodista y responsable de su causa de beatificación, este libro es una especie de guía para el católico que busca vivir con coherencia y alegría.

La Misa me santifica: la Eucaristía, motor de cada día

Habiendo dedicado sus esfuerzos de evangelización a dar a conocer los milagros eucarísticos, el segundo volumen de esta trilogía está dedicado a la Misa y Eucaristía. A través de cada una de sus partes, este libro invita al lector a profundizar en su conocimiento de la Eucaristía y la Misa y, sobre todo, a que se pregunte, con sinceridad, qué lugar ocupa el Santísimo Sacramento en su vida.

Mostrando el gran amor de Carlo por la Eucaristía, sus esfuerzos por asistir a Misa diaria y su necesidad de ser perseverante en la oración en silencio, vemos cómo el santo millennial eligió la Eucaristía como su refugio y su fuerza.

Canonización

El 23 de mayo de 2024, el Dicasterio para las Causas de los Santos publicó el decreto que reconocía el segundo milagro atribuido a su intercesión, último requisito para su canonización. 

En noviembre de ese mismo año, se anunció que el Papa Francisco canonizaría a Carlo Acutis durante el Jubileo de los adolescentes, en abril de 2025; sin embargo, la ceremonia fue pospuesta debido al fallecimiento del Santo Padre el 21 de abril.

Finalmente, el 13 de junio de 2025 se anunció que Carlo Acutis y Pier Giorgio serían canonizados juntos el 7 de septiembre.

Tags:
carlo acutislibrosantos
