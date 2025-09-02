Lo que Toy Story enseña sobre la vocación

En Toy Story, Woody nos enseña que el verdadero amor es sacrificio, libertad utilizada para el bien de los demás y el don de uno mismo. Incluso en tiempos malos...

Hay un tema recurrente en Toy Story: cuidar corazones heridos. Así es como puede resumirse la vocación de Woody en todas las películas. Este singular vaquero de juguete siempre ha tratado de proteger a los demás, de velar por su bienestar y su sensación de seguridad.

Ya al principio de la cuarta parte vemos su gran capacidad de sacrificio. Cuando la pequeña Molly se deshace de la lámpara de su pastora Bou, Woody deja que Bou se vaya con los juguetes donados, aunque a él mismo le hubiera encantado estar con ella. Ambos se querían, pero Woody opta por quedarse en la habitación de Andy porque se siente responsable de su "manada", los juguetes que le fueron confiados.

Amor desinteresado que no cuenta con la reciprocidad

El amor de Woody no se detiene en el sacrificio. Ama de forma desinteresada, lo que queda patente en su relación con su nueva dueña, Bonnie. La niña lo acogió, lo adoraba, pero con el tiempo dejó de jugar con él. Ya no era nuevo para ella.

Sin embargo, Woody no se cierra en banda por sentirse herido. No se repliega en la indiferencia. Al contrario, sigue sirviéndola, cuidándola, protegiéndola a su manera, aunque ya no obtenga a cambio la alegría del juego. No espera aplausos ni un lugar especial en la estantería. Su amor se manifiesta en gestos concretos de cuidado y devoción.

La libertad y su significado: la lección de Karol Wojtyla

En Amor y responsabilidad, Karol Wojtyla enseña que el amor es un compromiso con la libertad. Cuando uno ama, limita voluntariamente sus deseos, sus opciones, y no para disminuirse a sí mismo, sino para que otra persona pueda sentirse segura y amada.

"El don de sí" - como escribe Wojtyla- consiste precisamente en limitar mi libertad por el bien de otro. A primera vista, esto puede parecer algo desagradable. Asociamos la libertad con la ausencia de límites, y el amor parece entonces una especie de pérdida. Pero cuando miramos más profundamente, descubrimos algo hermoso: al usar nuestra libertad por el bien del otro, estamos emprendiendo el camino del amor, y es el amor lo que da a nuestra vida la plenitud más plena.

La libertad existe para amar

En el fondo, la libertad por sí sola no nos basta. Podemos ser libres y al mismo tiempo sentirnos solos. Muchas personas que aún no han encontrado su vocación experimentan exactamente esto: tienen una opción, pero carecen de una relación en la que ofrecerse. Esto puede ser doloroso. Pero hay una verdad oculta en este anhelo: la libertad cobra sentido cuando se utiliza para el amor.

Una persona solitaria, aunque todavía no sepa adónde la lleva Dios, ya puede aprender a amar desinteresadamente. El tiempo de soledad no es una parada donde uno se para y espera. Es un tiempo para entrenar el corazón, para aprender a entregarse en las pequeñas cosas, para ayudar a los demás, para ofrecer su tiempo, su energía, su interés.

La escuela del amor empieza antes de lo que crees

Woody vivía como un "soltero" entre su familia de juguetes. No perdió el tiempo. Ya estaba aprendiendo el amor, que es entrega. Comprendió que su libertad no tenía sentido si no se daba a los demás.

La soledad no debe significar estancamiento. Cuando, incluso antes de elegir una vocación, se aprende un amor que da sin reservas, la aceptación posterior de la propia vocación -ya sea en el matrimonio o en la vida consagrada- se hará más sencilla y natural.

Ser soltero no significa que hoy ya no sea posible comprender que el amor es un sacrificio, que exige abnegación. No significa que tengamos que encerrarnos en un sentimiento de vacío. Ser soltero en la tierra nos recuerda que estamos hechos para la eternidad, para la unión definitiva con Dios.

Responder a tu vocación empieza hoy