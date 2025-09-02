Ingeniero de tu salvación: ¿cómo puedes serlo?

Un ingeniero se las "ingenia" para obtener soluciones e idear cosas nuevas, por eso, bien podemos aplicar este talento para alcanzar nuestra salvación

Constantemente estamos ocupados en resolver problemas, ya sea de índole casero o profesional, a veces complicados y en otras ocasiones, bastante simples. Decimos coloquialmente que "nos las ingeniamos" para sacar adelante las situaciones difíciles. Y no importa la edad, porque el ingenio humano surge incluso siendo bebés, que lloran porque han descubierto que así, alguien vendrá a satisfacer sus necesidades. Por eso, si para las cosas del mundo encontramos salida, apliquémonos en ser el ingeniero de nuestra salvación.

No busquemos el camino fácil

Porque es una realidad que en el día a día todos buscamos hacernos la vida sencilla: entre más tecnología, menos tenemos que esforzarnos. Un claro ejemplo es el uso de la Inteligencia Artificial, que para muchos se ha convertido rápidamente en la herramienta que evita el cansancio mental. Basta con programar una buena solicitud a la IA para que todo salga en automático.

Sin embargo, debemos ser cautos. No todo lo que es fácil llega a buen término. El Señor nos advierte que debemos que tenemos que luchar para entrar al cielo:

"Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán " (Lc 13, 24).

Sé ingeniero de tu salvación

¿Cómo podemos, entonces, asegurarnos de que alcanzaremos la salvación? siendo ingenieros de nuestro proyecto de vida. Es decir, planeando cómo nos resultará mejor cumplir los mandamientos, qué podemos hacer en bien del prójimo, especialmente al que convive con nosotros, qué estrategia vamos a seguir para educar a los hijos en la fe, de qué manera nos organizaremos para vivir a ejemplo de Jesús, María y los santos.

El ingenio debe aflorar cuando encontremos pretextos para seguir a Cristo, pidiendo a Dios que lo que realicemos se acomode a su voluntad y no a la nuestra, como dice en libro de los Proverbios:

"Encomienda tus obras al Señor, y se realizarán tus proyectos" (Pr 16, 3)

Además, siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. El cristiano de hoy tiene muchos retos, sobre todo dar testimonio de su fe en un mundo que se burla de Dios y de su Iglesia. Por eso, parte de proyecto es formarse a conciencia para que pueda vivir de acuerdo con el Evangelio.

Ingeniemos, pues, lo necesario para que el Señor nos diga algún día: