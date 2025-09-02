Cómo y por qué debes involucrarte en el colegio de tu hijo

Este nuevo ciclo escolar , es también una excelente oportunidad para acercarte e involucrarte en la vida escolar de tu hijo. Todas las escuelas cuentan con actividades para padres de familia que deseen y puedan involucrarse en el colegio de su hijo.

El regreso a clases no solo implica el inicio de un nuevo ciclo escolar y la vuelta a una rutina, también es una nueva oportunidad para involucrarte en la vida de tu hijo

De modo que existen cargos en la sociedad de padres hasta escuela para padres de familia. Sin duda cada una tiene un propósito en particular y te ayudarán a relacionarte con otros padres de familia, así como también estar cerca de tu hijo, siendo parte de su etapa escolar.

Padres de familia y la conciliación

LStockstudio - Shutterstock

Sabemos que para muchos padres no es tan sencillo apuntarse en ciertas actividades para padres dentro del colegio debido al trabajo, entre otros aspectos que influyen a la hora de querer involucrarse en actividades escolares.

Por ello es necesario conciliar el tiempo entre labores diarias en el hogar, trabajo y la escuela de los hijos. Aquí te presentamos algunas maneras en las que, de acuerdo a tus ocupaciones, podrás incorporarte en la escuela de tu hijo.

1 Conoce y acercarte a los maestros

Siempre debe ser importante quienes son los profesores que imparten clases a nuestros hijos. Mantener una comunicación abierta con ellos te dará la oportunidad de saber cómo va tu hijo en sus clases y sobre todo estar al pendiente de su comportamiento y de su desarrollo personal y social.

Este sencillo consejo es clave, ya que si no cuentas con mucho tiempo para involucrarte en otras actividades, puedes acercarte de vez en cuando a sus maestros. Especialmente al inicio del curso.

2 Sociedad de padres de familia

Esta es una muy buena opción si te gusta organizar y además participar en los cambios escolares, proponiendo ideas y mejoras para el bienestar de los alumnos y de la escuela.

Esto te permitirá estar cerca de tu hijo en la escuela, pero dándole su espacio. Ya que algunas de las reuniones son en horario escolar. A su vez podrás conocer cómo es el ambiente estudiantil, mientras conoces a otros padres de familia.

Existen diferentes puestos a los cuales puedes acceder, desde coordinador de grupo hasta secretaria, vicepresidente o presidente en representación de los padres. De acuerdo a tu tiempo y habilidades.

3 Asistir a eventos especiales

Otra manera de involucrarte más es asistiendo a los eventos para padres, con el fin de convivir con otros padres de familia y además apoyar a la escuela. Así como también a los festivales que los niños realizan para los padres, mismos que hacen con esfuerzo y amor.

Si bien, en algunos casos es complicado asistir al trabajo. Haz todo lo posible por asistir, incluso agendando con tiempo, ya que para tus hijos es muy valioso que los acompañes y veas en sus festivales o exposiciones.

4 Ayuda en actividades especiales

A lo largo del año escolar, surgen muchas actividades en las cuales se necesita la colaboración de los padres, por lo que puedes ofrecer tu tiempo para apoyar en la kermés o cualquier otro tipo de eventos.

Por otro lado, puedes involucrarte en la vialidad escolar, agilizando la entrada y salida de los niños en la escuela. También puedes anotarte en las salidas especiales que organizan como visitas a algún lugar cultural o paseos recreativos.

5 Pastoral

Si tienes a tu hijo en un colegio católico, los alumnos suelen tener misa mensual, en la que pueden participar los padres de familia, por lo que es una buena oportunidad para convivir con tus hijos y además asistir a misa y recibir la eucaristía.

Por otro lado también realizan retiros espirituales y en muchas ocasiones se requiere el apoyo y compañía de los padres para el retiro. No dudes en anotarlo y acompañar a tu hijo.

6 Apoyo en torneos o eventos culturales

Si tu hijo está en alguna actividad deportiva o cultural en la escuela no dudes en acudir a los partidos o a los recitales y demostrarles tu apoyo y compañía.