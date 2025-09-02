Cómo tener bendecido tu día con seis sencillos pasos

Tener presente a Dios en tu rutina hace la diferencia para que tu día sea bendecido. Te presentamos seis sencillas acciones que puedes realizar desde que te levantas hasta al anochecer

Tener una rutina mañanera nos permite iniciar el día de la mejor manera; y sobre todo, es esencial cuando queremos llevar orden y estructura en nuestra vida cotidiana. A esta rutina puedes incorporar algunos sencillos aspectos que te harán tener presente a Dios y tener un día bendecido.

¿Por qué bendecir el día?

Estar acompañados de Dios a lo largo del día nos recordará nuestra fe; además, nos permitirá tener un diálogo constante con Dios. Por eso te compartimos algunas recomendaciones que seguramente podrás incorporar en tu vida cotidiana de manera sencilla.

1 Oración de la mañana y de la noche

Nastyaofly | Shutterstock

Elevar un saludo y una oración a Dios al despertar hace la diferencia en el día; así como al anochecer. Al hacerlo iniciamos y cerramos el día con Dios. No dudes en incorporar este acto de amor para que lo primero en que pensemos sea en Dios; y al dormir, con el último que hablemos sea Él.

2 Rociar agua bendita

Un sacramental que no puede faltar en tu hogar es el agua bendita. Te recomendamos que cada día rocíes tu hogar con ella mientras haces oración, que puede ser un Padre Nuestro y tres Aves María.

También puedes llevar un poco de agua bendita en tu bolso para que puedas traerla contigo a donde quiera que vayas. De esta manera podrás rociar tu espacio de trabajo o auto. Consigue un recipiente pequeño en cualquier templo o llevaa una botella con el sacerdote de tu parroquia para que la bendiga.

3 Usar joyería católica

Llevar un crucifijo, un escapulario, una pulsera o un rosario que te acompañe en tu jornada hará la diferencia. Así mantienes viva tu fe y, a la vez, la expresas a donde quiera que vayas.

4 Bendice los alimentos

Antes de cada comida ofrece una pequeña oración y agradece a Dios por los alimentos que ha puesto sobre tu mesa, de tal forma que mantengas la virtud de la gratitud y generosidad al compartir los alimentos con tu familia o amigos.

5 Persignarse al pasar por un templo

Antiguamente, al pasar delante de un templo, las personas se persignaban para saludar a Jesús, recordando que Él está presente en el sagrario. Incluso si alguno portaba un sombrero o gorra, se la retiraba como muestra de respeto.

Con el paso del tiempo esta costumbre se ha ido olvidando, ¡pero puedes revivirla!

6 Visitar al Santísimo

Krzysztof Winnik | Shutterstock

Sabemos que, por lo general, la rutina es muy ocupada, llena de responsabilidades; sin embargo, dedicar unos minutos al Santísimo Sacramento debería de ser prioridad en nuestra agenda.

Puedes apartar un momento para ir a visitar a Jesús, así como también, aprovechar los espacios de tiempo libre. Algunos aprovechan su horario de comida para ir y visitar a Jesús o bien, al salir del trabajo.

Siempre que tengas la oportunidad de visitar a Jesús, ¡no lo dudes y entra! Dios siempre te está esperando con las puertas abiertas. Existen capillas de adoración que abren las 24 horas, puedes consultar cuáles en internet.

7 Rezar en el camino

Al subirte al auto, puedes consagrarte a Jesús y a la Virgen María para que te acompañen en tu camino. Este sin duda es un hábito que puedes empezar a practicar y no dejarlo.

Ya sea si vas solo o acompañado, en auto o en transporte público. De cualquier manera ofrecer tu viaje es una gran manera de pedir la intercesión y cuidado de nuestra Madre Santísima.

Acompañados en todo momento