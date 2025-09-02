Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Cómo tener bendecido tu día con seis sencillos pasos

resiliencia-women felicidad

panophotograph | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Karen Hutch - publicado el 02/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Tener presente a Dios en tu rutina hace la diferencia para que tu día sea bendecido. Te presentamos seis sencillas acciones que puedes realizar desde que te levantas hasta al anochecer

Tener una rutina mañanera nos permite iniciar el día de la mejor manera; y sobre todo, es esencial cuando queremos llevar orden y estructura en nuestra vida cotidiana. A esta rutina puedes incorporar algunos sencillos aspectos que te harán tener presente a Dios y tener un día bendecido. 

¿Por qué bendecir el día?

Estar acompañados de Dios a lo largo del día nos recordará nuestra fe; además, nos permitirá tener un diálogo constante con Dios. Por eso te compartimos algunas recomendaciones que seguramente podrás incorporar en tu vida cotidiana de manera sencilla.

1Oración de la mañana y de la noche

oración para bendecir el día
Nastyaofly | Shutterstock

Elevar un saludo y una oración a Dios al despertar hace la diferencia en el día; así como al anochecer. Al hacerlo iniciamos y cerramos el día con Dios. No dudes en incorporar este acto de amor para que lo primero en que pensemos sea en Dios; y al dormir, con el último que hablemos sea Él. 

2Rociar agua bendita

Un sacramental que no puede faltar en tu hogar es el agua bendita. Te recomendamos que cada día rocíes tu hogar con ella mientras haces oración, que puede ser un Padre Nuestro y tres Aves María.

También puedes llevar un poco de agua bendita en tu bolso para que puedas traerla contigo a donde quiera que vayas. De esta manera podrás rociar tu espacio de trabajo o auto. Consigue un recipiente pequeño en cualquier templo o llevaa una botella con el sacerdote de tu parroquia para que la bendiga. 

3Usar joyería católica

Llevar un crucifijo, un escapulario, una pulsera o un rosario que te acompañe en tu jornada hará la diferencia. Así mantienes viva tu fe y, a la vez, la expresas a donde quiera que vayas. 

Cómo un rincón de oración en casa puede mejorar tu vida espiritual
Te puede interesar :Cómo un rincón de oración en casa puede mejorar tu vida espiritual

4Bendice los alimentos

Antes de cada comida ofrece una pequeña oración y agradece a Dios por los alimentos que ha puesto sobre tu mesa, de tal forma que mantengas la virtud de la gratitud y generosidad al compartir los alimentos con tu familia o amigos. 

Oración para agradecer a Dios por los alimentos de cada día
Te puede interesar :Oración para agradecer a Dios por los alimentos de cada día

5Persignarse al pasar por un templo

Antiguamente, al pasar delante de un templo, las personas se persignaban para saludar a Jesús, recordando que Él está presente en el sagrario. Incluso si alguno portaba un sombrero o gorra, se la retiraba como muestra de respeto. 

Con el paso del tiempo esta costumbre se ha ido olvidando, ¡pero puedes revivirla!

6Visitar al Santísimo

Santísimo Sacramento
Krzysztof Winnik | Shutterstock

Sabemos que, por lo general, la rutina es muy ocupada, llena de responsabilidades; sin embargo, dedicar unos minutos al Santísimo Sacramento debería de ser prioridad en nuestra agenda. 

Puedes apartar un momento para ir a visitar a Jesús, así como también, aprovechar los espacios de tiempo libre. Algunos aprovechan su horario de comida para ir y visitar a Jesús o bien, al salir del trabajo. 

Siempre que tengas la oportunidad de visitar a Jesús, ¡no lo dudes y entra! Dios siempre te está esperando con las puertas abiertas. Existen capillas de adoración que abren las 24 horas, puedes consultar cuáles en internet.

7Rezar en el camino

Al subirte al auto, puedes consagrarte a Jesús y a la Virgen María para que te acompañen en tu camino. Este sin duda es un hábito que puedes empezar a practicar y no dejarlo. 

Ya sea si vas solo o acompañado, en auto o en transporte público. De cualquier manera ofrecer tu viaje es una gran manera de pedir la intercesión y cuidado de nuestra Madre Santísima. 

Acompañados en todo momento

Estos significativos y sencillos pasos pueden ayudarte a potenciar tu fe y tener un día muy bendecido, en medio de la rutina. 

Hábitos que debes evitar si te sientes estresado 
Te puede interesar :Hábitos que debes evitar si te sientes estresado 
Pier Giorgio y Carlo Acutis: 9 similitudes fascinantes
Te puede interesar :Pier Giorgio y Carlo Acutis: 9 similitudes fascinantes
¿Por qué nos cuesta ser dóciles a la voluntad de Dios?
Te puede interesar :¿Por qué nos cuesta ser dóciles a la voluntad de Dios?

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
bendiciónhábitosvirtudes
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día