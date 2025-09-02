 “Carlo aporta claridad a un mundo lleno de confusión” (ENTREVISTA)

La periodista estadounidense, Courtney Mares, vaticanista de EWTN y autora de Beato Carlo Acutis, un santo en zapatillas (Ignacio, 2023), descifra el entusiasmo que despierta la figura de Carlo Acutis, a quien considera un ejemplo de "lo que puede ser la santidad en el siglo XXI".

El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis, un joven italiano fallecido en 2006 a los 15 años, será canonizado en el Vaticano junto a Pier Giorgio Frassati

IMEDIA: En su libro, describe a Carlo Acutis como un "santo con zapatillas" para demostrar que, en muchos sentidos, era un niño como cualquier otro, plenamente arraigado en su época. Pero este niño sencillo dejó huella en muchas personas de todo el mundo. ¿Qué le conmovió personalmente de él?

Courtney Mares: Como periodista en el Vaticano, sigo de cerca las causas de los nuevos santos. Recuerdo que en 2018 descubrí la historia de Carlo. Me impactó que un joven millennial estuviera en camino a la santidad, programando computadoras, jugando videojuegos, y todo ello con una profunda devoción a la Eucaristía. Nunca antes había visto una causa como esta; era algo completamente inédito. Eso fue lo que me emocionó tanto de su historia.

Personalmente, nací solo unos meses antes que Carlo. Escribir una biografía sobre alguien de mi edad fue una experiencia única y fascinante. Me permitió revisitar diferentes períodos de la historia reciente, desde el interés de Carlo por la programación hasta la evolución de Internet y la tecnología, y cómo estos cambios influyeron en la sociedad y la Iglesia.

La periodista Courney Mares ofrece su libro al Papa Francisco durante un viaje apostólico Courtesy of Courtney Mares

Carlo Acutis falleció en 2006, hace menos de veinte años. ¿Qué permitió que su causa avanzara tan rápidamente?

Mi libro se basa principalmente en numerosos testimonios oficiales recopilados por el Vaticano como parte de la causa de canonización de Carlo. Sus compañeros de clase, miembros de su comunidad y su familia dieron testimonio de su influencia. Sus padres volvieron a la fe católica con fervor gracias al ejemplo de Carlo.

Mientras trabajaba en este libro, también descubrí el gran impacto que tuvo tras la apertura de su causa. Mucha gente conoció su vida a través de una exposición sobre milagros eucarísticos. Carlo trabajó en esta exposición con su familia durante más de dos años. Se inauguró durante el Año de la Eucaristía proclamado por Juan Pablo II, poco antes de su muerte, y desde entonces se ha exhibido en todo el mundo.

Realmente me pregunté cómo la historia de Carlo pudo volverse tan viral. Murió poco después del lanzamiento de Facebook y antes de la explosión global de las redes sociales. Es casi poético: aprovechó al máximo las tecnologías de su tiempo, y Dios luego usó tecnologías más nuevas para difundir su historia. Es algo totalmente nuevo —la velocidad con la que ahora se puede difundir una causa de canonización— y refleja el mundo en el que vivimos.

Creo que otras causas experimentarán un impulso similar en el futuro. Por ejemplo, está la hermana Clare Crockett (1982-2016), una monja irlandesa. Su comunidad, las Siervas del Hogar Madre, publicó un hermoso documental sobre ella en YouTube, que ha sido visto miles de veces en varios idiomas. Así es como las redes sociales pueden ayudar a difundir historias inspiradoras de personas en camino a la santidad.

"Carlo demuestra que, al permanecer arraigados en los sacramentos, recibimos la gracia necesaria para abordar el mundo digital de una manera más sana y cristiana"

¿Qué personas se sienten más afectadas, convencidas o inspiradas por su fama de santidad?

Obviamente, los millennials están muy emocionados por tener al primer santo de su generación. Pero he perdido la cuenta de los padres que me han dicho que Carlos se convirtió en el santo patrono elegido por sus hijos para la confirmación, una tradición muy común en el mundo angloparlante. También está siendo adoptado por la Generación Z y las generaciones más jóvenes. Este es un punto que el Papa Francisco ha enfatizado especialmente. Recuerdo el día después de la beatificación de Carlo [en 2020], cuando el Papa dijo que Carlo muestra a los jóvenes que la verdadera felicidad se encuentra al poner a Dios en primer lugar.

También he hablado con muchos sacerdotes y catequistas que encuentran su ejemplo muy útil en su trabajo con jóvenes. Es un modelo para vivir en el mundo sin ser parte de él. No se trata de rechazar por completo la tecnología (teléfonos, computadoras, redes sociales), pero Carlo demuestra que, al permanecer arraigados en los sacramentos (Misa diaria, confesión frecuente), recibimos la gracia necesaria para abordar el mundo digital de una manera más sana y cristiana.

También me gustaría mencionar a un grupo que conocí durante mi investigación. Mi libro comienza con la historia de un superviviente de cáncer. Carlo murió de leucemia, y me impresionó la cantidad de personas con cáncer o en tratamiento que encuentran significado y fortaleza en su testimonio, especialmente en la forma en que ofreció su sufrimiento por los demás.

¿Qué es lo que atrae especialmente a los jóvenes de Carlo Acutis?

Para los adolescentes, uno de los aspectos más impactantes de su testimonio es que los anima a reflexionar sobre la muerte, un tema que pocos jóvenes de 15 años consideran. Carlo murió a los 15 años. Vivió una vida corta, pero de tal manera que estaba listo para partir. Su meta era el cielo, y en torno a él orientó su vida.

Cuando le diagnosticaron cáncer, pronto se hizo evidente que estaba espiritualmente preparado. Muchos coinciden en que esto es muy poco común a esa edad. Esto abre una conversación importante con los adolescentes en un momento crucial en el que están decidiendo quiénes quieren ser, cómo quieren vivir y qué valores quieren seguir. Carlo aporta claridad a un mundo lleno de confusión. Demuestra que nuestra verdadera esperanza está en Dios y en el cielo.

Ver morir a un joven de 15 años resulta incomprensible para muchos. ¿Por qué la Iglesia pone especial énfasis en la actitud de Carlo Acutis en las últimas horas de su vida?

La ofrenda de su sufrimiento al final de su vida fue la culminación de una vida vivida en unión con Cristo, especialmente a través de la Eucaristía y los sacramentos. Es un gran ejemplo de una realidad que todos conocemos: el sufrimiento. La Iglesia enseña que el sufrimiento no es insignificante; que podemos unirlo al de Cristo en la cruz y ofrecerlo por los demás. Carlo ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia: un profundo testimonio de un joven de 15 años.

A Carlo lo apodaban a menudo "el friki de Dios": aprendió a programar y jugó videojuegos. ¿Qué nos dicen los "héroes digitales" sobre nuestra generación ultraconectada?

En cierto modo, los cristianos aún están descubriendo cómo vivir su fe en un mundo saturado de teléfonos inteligentes, redes sociales y distracciones constantes. Carlo ofrece un ejemplo, especialmente para los jóvenes, de cómo puede ser la santidad en el siglo XXI.

Entre quienes se vieron afectados por su testimonio se encuentran muchos que buscan usar Internet, las redes sociales y la tecnología para evangelizar. Carlo es una clara inspiración en este ámbito. Su entusiasmo por Dios era viral. Una lección que podemos aprender de su vida es esta: no tengan miedo de compartir su fe con sus amigos y familiares, incluso en línea.

El propio Vaticano fomenta esto. En 2023, publicó directrices para el uso cristiano de las redes sociales. Carlo amaba la tecnología e Internet, pero nunca se perdió en ellos. Permaneció anclado en la realidad a través de los sacramentos y su devoción a la Presencia Real de Jesús. También estaba muy presente para quienes lo rodeaban.

Dediqué un capítulo a Rajesh Mohur, un joven mauriciano contratado como au pair por la familia de Carlo, quien pasó mucho tiempo con él. Con solo estar cerca de él y hablar con él, Rajesh se inspiró para convertirse del hinduismo al catolicismo y fue bautizado. Al escuchar esto, pensé: "¡Wow! ¿Cuántos niños de primaria tienen un impacto tan grande en los demás?". Fue entonces que supe que Carlo era realmente excepcional.

Carlo también es atípico como el primer santo de una nueva generación. ¿Cree que la Iglesia pronto reconocerá a otros santos de la nueva generación como él? ¿Es esto necesario, estratégico u oportuno?