(VIDEO) Oración por los maestros de tus hijos

Fátima Navarro - publicado el 01/09/25
En este regreso a clases, queremos comenzar encomendando con una oración a todos los maestros, quienes día a día son un ejemplo y guía para nuestros hijos

Al comenzar este nuevo ciclo escolar, nuestros hijos regresan a las aulas llenos de ilusiones, aprendizajes por descubrir y caminos por recorrer. Día con día, están a su lado maestros que con vocación, entrega y amor, se convierten en guías para su crecimiento. Hoy queremos tomar un momento para encomendar a los maestros que no dan clases sino que siembran valores, paciencia, esperanza y compromiso.

Por eso, como familia, como comunidad, nos unimos en una sola voz para elevar una oración por ellos.

