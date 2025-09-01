(VIDEO) Oración por los maestros de tus hijos

Al comenzar este nuevo ciclo escolar, nuestros hijos regresan a las aulas llenos de ilusiones, aprendizajes por descubrir y caminos por recorrer. Día con día, están a su lado maestros que con vocación, entrega y amor, se convierten en guías para su crecimiento. Hoy queremos tomar un momento para encomendar a los maestros que no dan clases sino que siembran valores, paciencia, esperanza y compromiso.
Por eso, como familia, como comunidad, nos unimos en una sola voz para elevar una oración por ellos.