León XIV insta a no reducir la vida a “una competición”

León XIV advirtió a los fieles contra la carrera por el "reconocimiento" al rezar el Ángelus el 31 de agosto de 2025. Desde la plaza de San Pedro, predicó la "humildad", que definió como "liberación de uno mismo".
Al introducir la oración mariana, el Papa comentó el Evangelio de este domingo, en el que Jesús asiste a un almuerzo en casa de un fariseo. En este relato, se desarrolla una competencia por los primeros puestos en la mesa.
El líder de la Iglesia Católica señaló la tendencia a reducir la vida a una simple competencia. "Nos degradamos para ganar reconocimiento, [...] nos comparamos innecesariamente con los demás", lamentó. También invitó a los fieles a "detenerse y reflexionar" y a cuestionar "las prioridades que ocupan nuestros corazones".
En su meditación, el pontífice peruano-estadounidense recomendó la "humildad", que definió como "liberación de uno mismo". Añadió: "Quienes se jactan, en general, parecen no haber encontrado nada más interesante que ellos mismos, pero en el fondo son muy inseguros".
"Jesús nos llama a la libertad", afirmó también León XIV. Nos animó a "mirar lejos: no a la punta de los pies, sino a lo lejos". Ocupar el primer lugar "sin esfuerzo ni estrategias" se hace posible "cuando, en lugar de usar las situaciones, aprendemos a servir", aseguró.