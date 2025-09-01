Aleteia
separateurCreated with Sketch.

La evacuación de la ciudad de Gaza es “imposible”, advierte la Cruz Roja

GAZA-AFP

Eyad BABA / AFP

Gaza, 30 août 2025.

Redacción de Aleteia - publicado el 01/09/25
Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, advirtió el 30 de agosto que una evacuación masiva de la ciudad de Gaza es "imposible". El ejército israelí, que declaró la ciudad de Gaza como "zona de combate peligrosa"

A medida que el cerco se estrecha en torno a Gaza, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha vuelto a dar la voz de alarma. "Es imposible que la evacuación masiva de la ciudad de Gaza se lleve a cabo de forma segura y digna en las condiciones actuales", declaró. "Tal evacuación desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona de la Franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción masiva de infraestructura civil y la grave escasez de alimentos, agua, refugio y atención médica".

Estas son declaraciones contundentes que parecen inaudibles para el gobierno israelí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado su intención de continuar la ofensiva en la Franja de Gaza, y se ha ordenado al ejército que se prepare para un asalto general a la ciudad de Gaza. El ejército israelí declaró la ciudad de Gaza como "zona de combate peligrosa" el viernes, preparándose para esta gran ofensiva.

El derecho internacional humanitario exige que, en caso de una orden de evacuación, Israel haga todo lo posible para garantizar que los civiles tengan condiciones adecuadas de alojamiento, higiene, salud, seguridad y nutrición, y que las familias no sean separadas —continuó el presidente del CICR—. Estas condiciones no se pueden cumplir actualmente en Gaza. Esto hace que cualquier evacuación no solo sea inviable, sino también incomprensible en las circunstancias actuales.

Cabe mencionar que el ataque del 7 de octubre causó la muerte de más de mil 200 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales. La ofensiva israelí de represalia dejó más de 62 mil muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU, y devastó el territorio.

