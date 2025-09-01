Ante sus hermanos agustinos, el Papa León XIV hace de la unidad un “objetivo ineludible”

El Papa León XIV elogió la unidad durante la Misa inaugural del Capítulo General de la Orden de San Agustín, en la Basílica Romana de Sant'Agostino en Campo Marzio, el 1 de septiembre de 2025. Para el ex prior de los agustinos, que había acogido al Papa Francisco en esta iglesia doce años antes, la unidad debe ser un "objetivo" y un "criterio de verificación" de la acción cristiana.
Al llegar alrededor de las 17:30 al barrio de Piazza Navona, en el corazón de Roma, el Papa León XIV encontró una iglesia que conocía perfectamente, la de Sant'Agostino en Campo Marzio, confiada a los Agustinos, orden en la que emitió los votos religiosos en 1981. En 2013, cuando todavía era prior de esta comunidad, que hoy cuenta con 2 mil 300 miembros, el hermano Robert Francis Prevost recibió al Papa Francisco en esta basílica para la inauguración del Capítulo General Agustino.
Doce años después, ya como Papa, el clérigo entró en esta iglesia barroca, que alberga la tumba de santa Mónica, madre de San Agustín. Entre los asistentes se encontraban los 73 agustinos que elegirán al 98.º Prior General de la Orden en los próximos días.
"Que la unidad sea un objetivo esencial de sus esfuerzos", les dijo durante la homilía. "Que sea también el criterio para verificar sus acciones y su trabajo común", continuó, asegurándoles que "lo que une" viene de Dios, "pero lo que divide no puede venir de él". Citando extensamente a san Agustín, el Papa distinguió a los "hombres espirituales" que gozan de unidad de los "seres carnales [que] siempre buscan la oposición".
La unidad es el núcleo de la espiritualidad del Papa León XIV, de la que hizo su lema. Su escudo de armas ostenta esta máxima inspirada en San Agustín: "In illo uno unum" ("En Aquel que es uno, seamos uno").
En su homilía, pronunciada en italiano y brevemente resumida en inglés, León XIV también instó a sus hermanos a escuchar y ser humildes. Dado que su capítulo elegirá a un nuevo prior, les dejó una especie de instrucción: "Que nadie piense que tiene todas las respuestas por sí solo. Que cada uno comparta abiertamente lo que tiene".
Tras ingresar al noviciado agustino el 1 de septiembre de 1977, Robert Francis Prevost siempre se ha mantenido muy unido a su comunidad. Es posible que León XIV decida pronto mudarse a los aposentos papales del Palacio Apostólico con algunos frailes agustinos para mantener la vida comunitaria.