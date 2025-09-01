Aleteia
Ante sus hermanos agustinos, el Papa León XIV hace de la unidad un “objetivo ineludible”

pope-leo-xiv

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 01/09/25
El Papa León XIV celebró la Misa inaugural del Capítulo General de los Agustinos este lunes 1 de septiembre. Durante su homilía, pidió a sus hermanos de comunidad que la unidad sea su objetivo esencial

El Papa León XIV elogió la unidad durante la Misa inaugural del Capítulo General de la Orden de San Agustín, en la Basílica Romana de Sant'Agostino en Campo Marzio, el 1 de septiembre de 2025. Para el ex prior de los agustinos, que había acogido al Papa Francisco en esta iglesia doce años antes, la unidad debe ser un "objetivo" y un "criterio de verificación" de la acción cristiana.

agustinospapa leon xivsan agustín
